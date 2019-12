5 halott és 40 sérült - a brutális eperjesi gázrobbanás eddigi áldozatai

Gázrobbanás történt a szlovákiai Eperjesen egy panelház egyik lakásában péntek délben a 9. és a 12. emelet között. A Bumm.sk arról értesült, hogy 5 halálos áldozata és 40 sérültje van a tragédiának. Az épületet kiürítették, de a felső részét magasemelő berendezés segítségével még este 7-kor is oltották a tűzoltók. A 12 emeletes panelház 4 legfelső emelete teljesen kiégett.



Az Új Szó azt írja, hogy a robbanás előtt néhány nappal erős gázszagot lehetett érezni a ház bejáratánál. Néhány napja munkások túrták fel a bejárat előtti részt, a gázvezeték cseréjét tervezték. A cikk szerint az ott lakók a munkásokat is figyelmeztették az erős gázszagra, ám ők állítólag azt a választ kapták, hogy minden rendben van.

A házból kilakoltatottakat a környék munkásszállóiban és panzióiban szállásolták el, az épületbe nagy valószínűséggel nem fognak tudni visszatérni. A lap szerint a tragikus eset hatalmas szolidaritási hullámot indított el Eperjesen. Egy taxiscég ingyen vitte a ház lakóit és a hozzátartozóikat. A városban több gyűjtés indult, ételt, takarókat, ruhákat vittek az emberek. A cikk szerint néhány órán belül annyi adomány gyűlt össze, hogy az illetékeseknek le kellett állítaniuk az adakozást.

Fire-fighters are continuing to put out flames in the wake of the gas explosion at 12-storey block of flats in #Presov, eastern #Slovakia.They evacuated 34 people and checked all flats up to the 8th floor. 5 people died ad 40 suffered injuries. pic.twitter.com/nxK1Spquy4