Új médiaszabályozási rendszer készül Németországban

Új médiaszabályozási rendszert vezetnek be Németországban, a csaknem 30 éve megalkotott szabályok helyére lépő új előírásokról csütörtökön állapodtak meg Berlinben a tartományi miniszterelnökök konferenciáján. 2019.12.05 20:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az úgynevezett médiaügyi tartományközi szerződés (Medienstaatsvertrag) az elektronikus médiáról szóló 1991-es tartományközi szerződést (Rundfunkstaatsvertrag) váltja fel. Legfőbb újítása, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatások egészére vonatkozik, a hagyományos televíziós és rádiós műsorszolgáltatás mellett a digitális médiára is kiterjed.



A szabályokat így be kell majd tartaniuk az úgynevezett közvetett médiaszolgáltatóknak is, azoknak a platformoknak, közösségi portáloknak, amelyek nem saját gyártású tartalmat szolgáltatnak, hanem megjelenési lehetőséget biztosítanak alkotóknak. Ezeknek a vállalkozásoknak a többi között nyilvánosságra kell hozniuk, hogy milyen szempontok és eljárások alapján rangsorolják a felhasználók elé tárt tartalmakat.



Bevezetik egyebek mellett azt is, hogy előnyt kell biztosítani a médiafelügyeleti hatóságok által társadalmilag hasznosnak, a média sokszínűségét erősítőnek minősített tartalmaknak. Ez a gyakorlatban például azt jelenti, hogy az okostelevíziók menüjében kiemelt helyet kell biztosítani a közszolgálati műsorszolgáltatók kínálatának.



A szabályok arról is rendelkeznek, hogy műsorszolgáltatási engedélyt kell kiváltania az online platformokat, például videómegosztó portálokat használó alkotóknak - vloggereknek - , ha műsoraik átlagos nézettsége meghaladja a 20 ezer főt.



A szerződés "mérföldkő" a németországi médiaszabályozás történetében, és az európai élvonalba emeli Németországot - mondta Malu Dreyer rajna-vidék-pfalzi miniszterelnök, a 2018-ban kezdett előkészítő munka irányítója.



Az új rendszer legkorábban 2020 szeptemberében léphet életbe, a szerződést előbb el kell fogadnia a tartományi parlamenteknek és jóvá kell hagynia az Európai Bizottságnak.