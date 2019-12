Németország

Betiltják a szilveszteri petárdázást München belvárosában

Megtiltják a szilveszteri petárdázást München belvárosában - jelentették szerdán német hírportálok.



A bajor tartományi főváros vezetése várhatóan december 10-én hirdeti ki új rendeletét, amely szerint december 31-én nulla órától január 1-jén egészen éjfélig tilos működésbe hozni petárdát a városközpont gyalogos övezetében és a környező utcákban. A tiltás megszegői szabálysértési feljelentésre és súlyos pénzbüntetésre számíthatnak. A rendőrség megerősített egységekkel igyekszik majd érvényesíteni az új szabályt.



A környéken élők egyre nagyobb része sürgeti lépéseket a petárdázással, tűzijátékozással járó légszennyezés, zajterhelés, balesetveszély és szemetelés miatt. Azonban az önkormányzat csak a petárdázást tilthatja meg, mert a rakéták és egyéb tűzijátékok használatának szabályozása szövetségi hatáskör.



Így az idei szilveszter sem lesz teljesen mentes a tűzijátékoktól a müncheni belvárosban, kivéve a Marienplatz és a Karlsplatz közötti gyalogos övezetet, amelynek területén régóta teljes körű tűzijáték-használati tilalom van érvényben szilveszterkor is.



Németországban az év eleje óta gyakran előkerülő téma a nyilvánosságban, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem részeként be kell-e tiltani a jelentős légszennyezéssel járó szilveszteri tűzijátékozást. München az első milliós nagyváros, ahol ha nem is tiltják, de erősen korlátozzák a hagyományos szokás gyakorlását. Azonban több kisebb városban - Bajorország tartományban például Landshutban és Augsburgban - már régóta tilos a szilveszteri petárdázás a belvárosban, bár elsősorban nem környezetvédelmi, hanem biztonsági okokból.