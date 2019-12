Erőszak

Az ukrán hatóságok elfogták és meggyanúsították a kijevi megyei képviselő elleni merénylet elkövetőit

Hivatalosan meggyanúsították kedden azt a két férfit, akik rálőttek egy Kijev megyei képviselő autójára az ukrán főváros központjában, és halálosan megsebesítették hároméves kisfiát - közölte a kijevi rendőrség sajtószolgálata.



A közlemény szerint a két férfit csoportosan kitervelt, kiskorú sérelmére elkövetett szándékos emberöléssel gyanúsítják, amiért 15 év börtönbüntetés, de akár életfogytiglan is kiszabható.



A rendőrség közlése szerint már hétfőn őrizetbe vették a két elkövetőt, akik beismerték a tettüket. Az Obozrevatel ukrán hírportál értesülése szerint a húszas évei elején járó két fiatal férfi korábban részt vett ukrán oldalon önkéntesként a Donyec-medencei fegyveres konfliktusban, amit egykori parancsnokuk is megerősített. Egyikük, Andrij Lavreha, akit parancsnoka az egyik legjobb mesterlövészként jellemzett, még állami kitüntetést is kapott Petro Porosenko volt elnöktől. A másik egy Szemenov családnevű, Odessza megyéből származó férfi. Andrij Kriscsenko kijevi rendőrfőnök ugyanakkor ezt az információt nem erősítette meg, sajtótájékoztatóján csak annyit árult el az őrizetbe vett elkövetőkről, hogy 18-19 évesek.



Vjacseszlav Szoboljev Range Rover márkájú terepjárójára vasárnap este nyitottak tüzet az ukrán főváros központjában. Vele utazott hároméves kisfia, aki halálos sérülést szenvedett. Szoboljev Porosenko-párti képviselő és egy kijevi étterem tulajdonosa.



A rendőrség egyes értesülések szerint felderítette a merénylet megrendelőjét is, de róla egyelőre részleteket nem hoztak nyilvánosságra.