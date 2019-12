Csehország

Respekt: összeférhetetlenséget állapított meg az Európai Bizottság Andrej Babisnál

Összeférhetetlenséget állapított meg Andrej Babis cseh kormányfő politikai és gazdasági tevékenysége között az Európai Bizottság, amely az ügyben elvégzett ellenőrzésének eredményeiről készített jelentésének végső változatát már megküldte a cseh hatóságoknak - írta a Respekt című független jobboldali politikai hetilap weboldala.



A tekintélyes hetilap azt állítja, hogy az uniós könyvvizsgálói jelentés tartalmát két, egymástól független forrás is megerősítette a szerkesztőségnek. Az egyik forrás azt mondta a szerkesztőségnek, hogy Babis tevékenysége sérti a cseh és az európai jogrendet is.



Az uniós könyvvizsgálói jelentés végső változatát pénteken küldték meg Csehországnak, ezt prágai kormányzati körök is megerősítették. A dokumentumot azonban nem hozták nyilvánosságra, és hivatalosan sem a tartalma, sem a vizsgálat eredménye nem ismeretes.



"A könyvvizsgálói jelentést megkaptuk, az Európai Bizottság kérésére azonban bizalmasan kell kezelnünk. Határozottan nem ez a végső változat" - reagált a Respekt közlésére Vilém Frcek, a regionális fejlesztési tárca szóvivője. Klára Dostálová, a tárca vezetője a televízióban elmondta: Prága az angol verziót kapta meg. Miután elkészül a hivatalos cseh fordítás a kormánynak két hónapja van rá, hogy megjegyzéseket fűzzön a jelentéshez.

Amennyiben beigazolódnának a Respekt értesülései, Csehországnak a számítások szerint mintegy 451 millió koronát (5,86 milliárd forint) kellene visszafizetnie az uniós kasszába - jegyezte meg a közszolgálati Cseh Televízió.



A cseh kormányfő továbbra is azt állítja, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség, és a brüsszeli vizsgálódásokat Csehország elleni politikai támadásnak tartja.



A Cseh Televízió vasárnapi vitaműsorában Babis megismételte korábbi állításait: vagyonát 2017 elején az összeférhetetlenségi törvény szerint különleges vagyonkezelői alapba helyezte, és azóta nincs semmiféle befolyása rá. A dokumentum nyilvánosságra hozatala, ahogy azt az ellenzék követeli, nem az ő hatásköre.



"Tekintettel arra, hogy Csehország miniszterelnökéről van szó, a jelentést azonnal nyilvánosságra kell hozni" - mondta Petr Fiala, az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt (ODS) elnöke szintén a köztelevízióban. Az ellenzéki bírálatok lényege, hogy Babis politikai tevékenységével segíti az Agrofert holdingot, hogy jó üzleti lehetőségekhez, állami támogatásokhoz juthasson.



Az európai uniós ellenőrök januárban jártak Prágában, s egy héten keresztül ellenőrizték az Agrofertet érintő dokumentumokat.



Az Agrofert holding Csehország egyik legnagyobb agráripari, élelmiszeripari és vegyipari cége, amely több mint 33 ezer embernek biztosít munkát. Andrej Babis pedig Csehország második leggazdagabb embere.