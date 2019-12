Illegális bevándorlás

Nőtt az illegális bevándorlók száma Szlovéniában

Szlovéniában az év első tíz hónapjában 14 066 migránst tartóztattak fel a hatóságok, ami 72 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest - közölte a hétvégén a szlovén belügyminisztérium.



A legtöbb migráns - 1752 - Algériából érkezett, őket követték 1219-en az algériaiak, majd a bangladesiek, a szíriaiak és az irániak.



A legtöbb migránst Horvátországba toloncolták vissza a szlovén rendőrök, tavaly október végéig 3906-ot, az idén pedig ez a szám közel a háromszorosára, 9653 főre nőtt.



Szlovéniába ez idő alatt 533 határsértőt küldtek vissza, a legtöbbet Olaszországból és Ausztriából.



Nőtt a menekültstátusért folyamodó bevándorlók száma is: tavaly októberig 2875-en, idén 3350-en kértek menedéket.



Az országban jelenleg 335, menekültstátusszal rendelkező külföldi állampolgár tartózkodik, valamint 697 olyan személy, aki nemzetközi védelmet kapott. Tavaly 102 migráns kapott nemzetközi védelmet az országban, idén október végéig mindössze 62.



A Görögországból Észak-Macedónián, Szerbián és Magyarországon át Közép-Európa más országaiba vezető, korábbi balkáni migrációs útvonal 2016-os "lezárása" óta a menedékkérők más útvonalon - Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia érintésével - igyekeznek eljutni Nyugat-Európába. Mára Észak-Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik útlevéllel és megfelelő vízummal rendelkeznek, vagy az adott országban akarnak menedéket kérni.