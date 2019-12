Az Iszlám Állam harcosa lehetett a londoni késelő

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet azt állítja, hogy egyik harcosa volt az a késes támadó, aki két embert megölt és többeket megsebesített pénteken London egyik hídján - jelentette szombaton a terrorszervezet szócsöveként működő Aamák "hírügynökség".

Robbantásos merényletek előkészülete és dzsihadista kiképzőtábor létrehozásának terve miatt volt börtönben a Londonban elkövetett pénteki késeléses támadás gyanúsítottja, akit tavaly helyeztek feltételesen szabadlábra.



A terroristát, a 28 éves Usman Khant a rendőrök agyonlőtték, miután két embert megölt és hármat megsebesített a brit főváros pénzügyi negyedében, a Cityben, a London híd északi végénél.



A Scotland Yard terrorelhárító ügyosztályának nyomozói szombatra virradó éjjel házkutatást tartottak a lelőtt gyanúsított egykori lakhelyén, a középnyugat-angliai Staffordshire megyében.



Neil Basu, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője szombati tájékoztatásában közölte, hogy a rendőrség a terrortámadással kapcsolatban más gyanúsítottat nem keres.



Megerősítette, hogy a késeléses merényletben két ember - egy férfi és egy nő - halt meg, egy férfi és két nő megsérült.

A londoni rendőrség vizsgálata alapján a támadás a Cityben, a londoni halárusok ősi céhének ma már elsősorban ceremoniális célokat szolgáló díszes épülete, a Fishmongers' Hall konferenciaközpontjában kezdődött, és a London hídon folytatódott.



Az épületben Learning Together - Közös tanulás - címmel, a Cambridge-i Egyetem szervezésében büntetőjogi tudományos rendezvény zajlott, amelyen a próbaidőn szabadlábon lévő támadó is részt vett.



A rendezvényen a börtönbeli rehabilitációs programok tapasztalatairól volt szó, és a program szerint Usman Khan is a meghívott felszólalók között lett volna.



A támadás egyik halálos áldozata a 25 éves Jack Merritt, a Cambridge-i Egyetem kriminológiai tanszékének munkatársa, a konferenciát szervező Learning Together programsorozat koordinátora volt - tudósította az Infostart.

"Mr Merritt's father David Merritt posted on Twitter: "My son, Jack, who was killed in this attack, would not wish his death to be used as the pretext for more draconian sentences or for detaining people unnecessarily." https://t.co/Y3qrMfd3iP