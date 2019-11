Erőszak

Lövöldözés Londonban - lezárták a London Bridge-et

hirdetés

Egy embert lelőttek a rendőrök, miután késelés miatt riasztották őket a London Bridge-hez, többen megsérülhettek, erősítette meg a londoni rendőrség a Twitterén. Korábban több szemtanú, köztük a BBC tudósítója is arról számolt be, hogy lövéseket hallott az egyik legismertebb londoni hídnál, amit lezárt a rendőrség. Az esetet elővigyázatosságból terrorcselekményként kezelik. A londoni rendőrség korábban arról is írt, hogy egy embert őrizetbe vettek.

A Sky New szerint egy férfi késsel támadhatott emberekre, őt lőtték le a rendőrök. Egy további halálos áldozat is lehet. A Press Association nem hivatalos forrásból öt sérültről tud. A mentők a helyszínen vannak. A hídra rálátó egyik szemtanú szerint a rendőrök egy félig keresztbe fordult teherautót is átvizsgálnak. Azt nem tudni, hogy ennek bármi szerepe volt-e az eseményekben.

Az Indexnek egy szemtanú azt mondta, jelentős a rendőri készültség a környéken. Helikoptert is látott. Rendőrök terelték el az embereket a másik irányba, a dolgozók nem hagyhatták el a közeli épületeket. John McManus BBC-s újságíró korábban még azt mondta, hogy úgy tűnt, hogy egy csapat ember összeverekedett a hídon, és aztán a rendőrök lövéseket adtak le.

A londoni rendőrség Twitterén azt írták péntek délután fél 4-kor, hogy "egy incidens történt a London Bridge-nél", és kérték az embereket, hogy ha valaki a helyszín közelében van, akkor a rendőrök iránymutatásait kövesse. Boris Johnson brit miniszterelnök a Downing Street Twitterén jelezte, hogy nyomon követi az eseményeket, és megköszönte a rendőröknek és a mentőknek a gyors fellépésüket.