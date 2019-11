Ünnep

Az amerikai elnök az idén is megkegyelmezett két pulykának a Hálaadás ünnepe előtt

Donald Trump amerikai elnök az idén is megkegyelmezett két pulykának a Hálaadás ünnepe előtt.



A két pulykát Kenyérnek és Vajnak hívják, és mint Donald Trump a Fehér Ház Rózsakertjében tartott ceremónián elmondta: nevüket egy észak-karolinai keresztény iskola növendékeitől kapták. Miután nem szegik nyakukat, Kenyér és Vaj a virginiai műegyetem parkjába kerül.



"Teljes körű kegyelemben részesítelek" - fordult az amerikai elnök a két pulykához, miután azzal tréfálkozott, hogy úgyis azt szokták mondani róla, hogy túlságosan kegyes Törökországhoz. Ez szójáték volt: az angol nyelvben ugyanis a "turkey" kifejezés pulykát és Törökországot egyaránt jelent, csak írásban nagybetűvel jelzik, ha Törökországról van szó.



Trump a meghívott vendégek derültségére megjegyezte: a két pulyka már kapott idézést Adam Schifftől egy csütörtöki megjelenésre. Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője, aki az elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárás (impeachment) előtti kötelező képviselőházi meghallgatásokat vezeti. A pulykák csütörtöki "beidézése" a Hálaadás csütörtökön tartandó ünnepére utalt.



A Hálaadás Észak-Amerika - vagyis az Egyesült Államok és Kanada - egyik legfontosabb ünnepe. Az Egyesült Államokban mindig november utolsó csütörtökén ülik meg. A hagyomány szerint az őszi betakarítás után adnak hálát Istennek, ma azonban általában az esztendő jó eredményeiért mondanak hálát.



A krónikák szerint az első hálaadást 1621-ben ünnepelték a Mayflower hajó fedélzetén az előző évben a massachusettsi Plymouth városába érkező telepesek. A többnyire az európai vallásüldözés elől menekülő telepesek cudar körülmények között éltek, s e nehéz időkben a wampanoag törzs indiánjai segítették őket. Az őszi bőséges termés után az életben maradt 51 telepes vezetője, William Bradford nagy ünnepséget rendezett, amelyre meghívták az indiánokat is. Ez volt az első Hálaadás.



Nemzeti ünnepnapot először George Washington, az Egyesült Államok első elnöke hirdetett 1789-ben, rendszeres ünneppé azonban 1863-ban Abraham Lincoln nyilvánította elnöki rendelettel. Lincoln volt az, aki először kegyelmezett meg a Hálaadás napján ünnepi fogásként felszolgált pulykák egyikének. Bár arról mind a mai napig vita folyik az Egyesült Államokban, hogy Lincoln Hálaadás napi vagy karácsonyi vacsorára szánt pulykát részesített-e elnöki kegyelemben. A Hálaadás napi ünnepi menü ugyanis sült pulyka krumplipürével, áfonyamártással és sütőtöktorta.



A Hálaadás napja nemzeti ünnep és munkaszüneti nap az Egyesült Államokban és egyúttal a karácsonyi ünnepkör kezdete is.