Oroszországi légikatasztrófa

Pilótahiba okozta az utasszállító katasztrófáját 2016-ban Rosztov-na Donuban

2019.11.28 04:30 MTI

A gép parancsnokának hibája és tájékozódási zavara okozta a FlyDubai légitársaság Boeing-737-asának katasztrófáját 2016 márciusában Rosztov-na-Donuban - közölte kedden a FÁK-államok repülésbiztonságát felügyelő Államközi Légügyi Bizottság (MAK).



A FlyDubai utasszállítója március 19-én viharban zuhant le Rosztov-na-Donuban, kevéssel a leszállópálya elérése előtt. A fedélzeten tartózkodó 62 ember - 55 utas és hétfőnyi személyzet - közül senki sem élte túl a tragédiát.



A vizsgálat kedden közzétett eredménye szerint a megismételt leszállási kísérlet során a gép ciprusi kapitánya pszichés okokra visszavezethetően helytelen konfigurációba állította a gépet, majd elvesztette irányító szerepét és tájékozódási képességét is. A tragédia meghatározó eleme volt, hogy a pilóta a magassági kormányt 12 másodpercen át eltartva bukórepülésbe manőverezte a repülőgépet.



A gép pusztulását okozó tényezők közé sorolta a bizottság a vihart és a veszélyes turbulenciát is. A vizsgálatban a MAK mellett az Egyesült Arab Emírségek, az Egyesült Államok és Franciaország szakemberei is rész vettek.