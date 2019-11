Szlovákia

Annyira részeg volt, hogy azt hitte, ellopták a kocsiját, aztán a csomagtartóba 'szállt be'

Egy férfi bejelentette, hogy ellopták a Dacia Duster tipusú kocsiját, amit a rendőrök aránylag gyorsan "megtaláltak".



Kiderült, az autót maga a tulaj parkolta le a "tetthelyen", csak hát szegény annyira be volt rúgva, hogy azt sem tudta, hol van, és elfelejtette, hol a kocsija - írja a Parameter.sk.



Miután a rendőrök jelezték neki, minden rendben, a tulaj felbukkant az autójánál egy üveg alkohollal a kezében. Valószínűleg meg akarta ünnepelni ezt a sikeres manővert.



Annyi esze azért volt neki, hogy ne mindjárt a volán mögé üljön, ezért elhatározta, hogy a csomagtartóban foglal helyet. Onnan próbált sofőrt szerezni, hogy valaki hazavigye őt is, meg a Daciáját is. A későbbi fejlemények alapján arra lehet következtetni, hogy a sofőrtoborzás nem jött neki össze, mert a zsaruk két órával később azt vették észre, hogy az ismerős kinézetű Dacia kivilágítatlanul közlekedik a megyeközpont utcáin.



Nem kis megdöbbenésükre a rendőrök a részeg férfit találták a kormány mögött, akiből csak úgy dőlt a piaszag. Leheletében 1,75 ezrelék alkoholt mértek a szervek emberei, ami elegendő ok volt arra, hogy a vezetőt elvezessék a legközelebbi őrsre.