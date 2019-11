Illegális bevándorlás

Kikötött az Ocean Viking civil hajó a szicíliai Messinában

hirdetés

Befejeződött az Ocean Viking civil hajóval érkezett 213 migráns partraszállása a szicíliai Messina kikötőjében - közölte a hajót üzemeltető Orvosok Határok Nélkül (MSF) nem kormányzati szervezet közösségi oldalán vasárnap este.



A szervezet kiemelte, hogy a csoport egyharmadát felnőtt kíséret nélküli 18 éven aluliak alkotják. "Végre biztonságos kikötőben vannak" - írta közleményében az MSF.



A Nemzetközi Migrációs Szervezet (OIM) adatai szerint az utóbbi több mint három napban közel 800-an indultak el tucatnyi csónakkal és hajóval a líbiai partokról. Felüket a líbiai parti őrség feltartóztatta.



A Líbiából elindultak közül 215 személyt vett fedélzetére az Ocean Viking, az SOS Mediterranée és az Orvosok Határok Nélkül közös civil hajója, amely Máltától és Olaszországtól kért kikötést. Ezt a líbiai hatóságok is felajánlották, de a két nem kormányzati szervezet (NGO) elutasította.



A csoportból két személyt a máltai hatóságok már partra engedtek rossz egészségi állapotuk miatt. Az olasz belügyminisztérium szombaton a szicíliai Messina kikötőjét jelölte ki az Ocean Vikingnek. Ezzel egy időben a szeptemberi máltai megállapodás négy aláírója, vagyis Franciaország, Németország, Málta és Olaszország közös felhívást intézett az Európai Bizottsághoz, hogy léptesse életbe az Ocean Vikingen érkezők európai elosztását.



Ezzel egy időben Olaszországtól kért kikötési engedélyt a spanyol Open Arms szervezet hasonló nevű hajója 73 emberrel a fedélzetén. A civil hajó szombat óta Szicília keleti partjainál várakozik a viharos tengeren. Riccardo Gatti az Open Armsnak a hajó fedélzetén tartózkodó felelőse elmondta, hogy kritikus a helyzet, mivel több személy égési sérülések miatt azonnali orvosi ellátásra szorul, és ebben a csoportban is több kisgyerek van. Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy a római kormány még mérlegeli az Open Arms kikötésének engedélyezését.



Szombaton egy Líbiából önerőből Lampedusa szigetéig eljutott migránscsoport hajója felborult: 149 embert sikerült kimenteni, öt holttestet találtak. Matteo Salvini az ellenzéki Liga vezetője, volt belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány "nyitott kikötők"-politikája növelte az indulások és ezzel a halottak számát is. "Így több kábítószer és fegyver is érkezik az emberkereskedők hajóin. Conte és Lamorgese szégyellheti magát!" - üzente Salvini Giuseppe Conte miniszterelnöknek és a jelenlegi belügyminiszternek.