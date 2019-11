Illegális bevándorlás

Öt holttestet találtak a Lampedusánál történt hajószerencsétlenség után

Három nő holttestét a tengerből emelték ki, további két halottat pedig a hullámok vetettek partra a dél-olaszországi Lampedusa szigeténél felborult mingránshajóról, amelynek 149 utasát sikerült megmenteni - jelentette az olasz parti őrség vasárnap.



Az eltűntek keresését megnehezíti a viharos tengeri időjárás.



Az eddig talált áldozatok mindannyian nők. A túlélőket Lampedusa regisztrációs központjában szállásolták el.



A migránsok beszámolói szerint Líbiából indult tízméteres hajón mintegy 170-en utaztak. Önerőből keltek át a tengeren, nem adtak le segélyjelzést, de Lampedusától kevesebb mint egy mérföldre viharba jutottak, és a többméteres hullámok között a hajó felborult. A baleset szombat késő délután következett be. Az olasz parti őrséget egy helyi halász értesítette.



A parti őrség négy hajója, egy helikoptere és egy repülőgépe vett részt a mentésben. 149 embert sikerült élve kiemelni a tengerből: 133 férfi, 13 nő és 3 gyermek van közöttük.



A Nemzetközi Migrációs Szervezet (OIM) adatai szerint az utóbbi néhány napban közel 800-an indultak el tucatnyi csónakkal és hajóval a líbiai partokról. Felüket a líbiai parti őrség feltartóztatta, ez a hajó azonban át tudott kelni a tengeren.



A Líbiából elindultak közül 215 személyt vett fedélzetére az Ocean Viking, az SOS Mediterranée és az Orvosok Határok Nélkül (MSF) közös civil hajója, amely Olaszországtól kért kikötést. A csoportból két személyt a máltai hatóságok már partra engedtek rossz egészségi állapotuk miatt.



Az olasz belügyminisztérium szombaton a szicíliai Messina kikötőjét jelölte ki az Ocean Vikingnek. Ezzel egy időben a szeptemberi máltai megállapodás négy aláírója, vagyis Franciaország, Németország, Málta és Olaszország közös felhívást intézett az Európai Bizottsághoz, hogy léptesse életbe az Ocean Vikingen érkezők európai elosztását.



Az Open Arms spanyol civil hajó 73 migránssal, valamint a szintén spanyol Aita Mari 79 migránssal továbbra is Szicília keleti vizein várakozik, hogy számukra is kikötőt adjanak.

