Illegális bevándorlás

Szakértő: Afrikában már kezd kialakulni a migráció kultúrája

2019.11.24 21:30 MTI

Afrikában a politikai, gazdasági és klimatikus hatások mellett egyre inkább kialakulnak a migráció kulturális ösztönzői is - mondta Marsai Viktor egyetemi oktató, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója az M1 aktuális csatornán vasárnap.



Marsai Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy az észak-afrikai államok a 2010-es évek elejéig viszonylag stabilan útját állták a migrációnak, ám az arab tavasz után több ország megrendült vagy szétesett, és már nem képes ellátni ezt a feladatát, ilyen elsősorban Líbia.



Kifejtette: öt-hat éve még elsősorban Közép-Afrika volt a kibocsátó régió, de 2015 óta egyre inkább a kontinens nyugati része, sőt, egyes destabilizálódott észak-afrikai országok is. A polgárháborúk és a klímaváltozás mellett súlyos probléma, hogy az afrikai országok gazdasága nem képes megtartani a munkaerőt, a képzettebbek is gyakran útnak indulnak. Ehhez járul, hogy egyes afrikai országokban kezd kialakulni a migráció kultúrája: egyre inkább családi, társadalmi elvárássá válik, hogy a legkisebb fiú induljon útnak és a fejlett világban keressen pénzt.