Oroszlánt vitt egy férfi a tüntetésre Irakban - videó

Pórázon vezetett, zászlóba "öltöztetett" oroszlánnal vett részt egy kormányellenes tüntetésen egy fiatal iraki férfi. Azért vihette magával a nagymacskát, mert a hatóságok az utóbbi napokban már képzett kutyákat is bevetettek a tüntetők ellen.



Az oroszlán egy ritka, veszélyeztetett alfaj, az ázsiai oroszlán egy példányának tűnik. Ezek az állatok egykor Irak területén is honosak voltak, az utolsó példánnyal még 1918-ban végeztek. Az utolsó néhány ázsiai oroszlán Indiában, a Gir erdőben és környékén él.



Irakban október eleje óta tartanak a korrupció és a szociális válság elleni tiltakozások. A kormányerők éles lőszert is bevetettek, már több százan életüket vesztették.

📹| Protestors in #Iraq bring a lion to anti-goverment demonstration



It is believed that the lion was brought to the protests to battle police K-9 dogs used by security forces.



pic.twitter.com/wEggs9gTL5