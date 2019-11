Magyarság

Romániai elnökválasztás - Alacsony a részvétel, a magyarlakta térségek sereghajtók

hirdetés

A negatív részvételi rekordot hozó első fordulóhoz hasonló arányban járultak az urnákhoz Romániában a szavazópolgárok vasárnap az első órákban az elnökválasztás második fordulójában: délelőtt 10 óráig belföldön a jogosultak 6,87 százaléka adta le voksát.



Most is a magyar többségű székelyföldi megyék a sereghajtók: ezekben a részvétel alig haladja meg a két héttel korábbi első fordulóban mért adat 50 százalékát. Hargita megyében a névjegyzékben szereplők 2,66 százaléka, Kovászna megyében 3 százalékuk járult az urnákhoz.



A két héttel korábbinál is magasabb a részvétel ezzel szemben külföldön, ahol már péntek óta szavaznak. November 10-én román idő szerint 10 óráig 315 ezren voksoltak a diaszpórában, vasárnap ugyaneddig az időpontig már 400 ezer külföldön élő román állampolgár adta le voksát.