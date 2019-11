Néppárti kongresszus

Megválasztották az Európai Néppárt új elnökségét

Megválasztotta új elnökségét az Európai Néppárt (EPP) csütörtökön a szervezet zágrábi kongresszusán, a tíz alelnök munkáját egy főtitkár és egy kincstárnok segíti. 2019.11.21 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az alelnöki tisztségre 12 jelölés érkezett. Közülük a legtöbb szavazatot Mariya Gabriel (Bulgária) kapta, sorrendben őt követte David McAllister (Németország), Helen McEntee (Írország), Johannes Hahn (Ausztria), Esther de Lange (Hollandia), Antonio Tajani (Olaszország), Siegfried Muresan (Románia), Franck Proust (Franciaország), Paulo Rangel (Portugália) és Petteri Orpo (Finnország).



A kongresszus újraválasztotta az EPP főtitkárának a spanyol Antonio López-Istúrizt, és a néppárt eddigi kincstárnoka, a német Christian Schmidt is megőrizte tisztségét.



Az EPP kongresszusi küldöttei azt is megvitatták, hogy a párt hogyan vállalhatna vezető szerepet az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és a klímaváltozással kapcsolatos állásfoglalást is elfogadtak. A dokumentumban az EPP kifejti: nem tekintik előremutatónak a klímaváltozással szembeni szkepticizmust, de a zöld szocializmust és a radikális baloldal utópisztikus klímapolitikáját sem, s ezek helyett az innovációban látják a megoldást az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére.



Donald Tusk, az EPP szerdán megválasztott új elnöke a küldöttek javaslatára több, az ifjúságra vonatkozó ígéretet is tett, amelyet a kongresszus meg is szavazott. Az ígéretek arra vonatkoznak, hogy a párt elkötelezi magát amellett, hogy a jövőben bevonja a fiatalokat és tesz azért, hogy hallani lehessen hangjukat.



Az alelnökök megválasztásával véget ért az Európai Néppárt kétnapos tisztújító kongresszusa.