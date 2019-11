Terrorizmus

Törökország eddig 15 külföldi dzsihadistát toloncolt haza

hirdetés

Ankara november 11. és november 19. között az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista terrorszervezet 15 harcosát toloncolta vissza származási országába - írta szerdán az Anadolu török állami hírügynökség.



A beszámoló szerint az érintettek között tíz német, két holland, egy dán, egy brit és egy amerikai állampolgár van. Az Anadolu hozzátette: további 944 külföldi dzsihadista vár kiutasításra.



A török hatóságok múlt hétfőn kezdték meg az IÁ fogva tartott külföldi szélsőségeseinek hazaküldését.



A Hürriyet török kormánypárti napilap múlt szerdán azt jelentette, hogy Ankara egy 959 fős névsort állított össze a kiutasítandó külföldi IÁ-milicistákról. A listán nyolc európai uniós, valamint két másik európai ország állampolgárai szerepelnek: Németországból 17-en, Hollandiából hárman, Franciaországból ketten, Dániából ketten, Ausztriából ketten, Bulgáriából ketten, Romániából és az Egyesült Királyságból is egy-egy ember, illetve ketten Koszovóból és egy Albániából. Az újság értesülése alapján tehát Törökország a nála raboskodó 959 külföldi radikálisból harmincat tervez visszaküldeni az EU területére.



A szóban forgó szélsőségesek 36 különböző ország állampolgárai, akiknek többségét irakiak, szíriaiak, oroszok és üzbégek teszik ki, csak ők összesen 750-en vannak. A többiek nagyrészt Közép-Ázsiából és Afrikából származnak, de két amerikai is található köztük.



A Hürriyet közlésének némileg ellentmond, hogy Ismail Catakli török belügyminiszter-helyettes múlt hétfőn, a kitoloncolások kezdetekor közölte: 11 francia, valamint két ír terroristát is kitoloncolnak.