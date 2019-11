Erőszak

Többen meghaltak Izrael éjszakai légicsapásaiban Szíriában

hirdetés

Legkevesebb 11 ember meghalt, köztük hét külföldi, feltehetően iráni harcos is azokban a légicsapásokban, amelyeket Izrael hajtott végre szerda hajnalban Szíriában - tudatta a nagy-britanniai székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja szerda reggel.



Hajnali 1 óra 15 perckor hajtotta végre az izraeli hadsereg a légicsapásokat mintegy húsz célpont ellen Szíriában. A katonaság arról számolt be, hogy az iráni Forradalmi Gárda különleges erőinek föld-levegő rakétáit, támaszpontjait és fegyverraktárait támadták, és miután a szíriai légvédelem működésbe lépett, szíriai légvédelmi egységeket is megsemmisítettek.



"Megváltoztatjuk az eddigi aszimmetrikus egyenletet, melyben az irániak védettek voltak"- közölte egy katonai illetékes a Jediót Ahronót című lap honlapjával, a ynettel. A hadsereg szerint kedden Irán nyitott tüzet Szíriából Izraelre, és ez világos bizonyítéka annak, hogy az iszlám köztársaság milyen stabil pozíciókat épített ki magának Szíriában, ami veszélyt jelent Izraelre és a térség stabilitására. Kedden Izrael négy rakétát lőtt le a Golán-fennsík térségében.



Ellenséges célpontokra lőtt szerdára virradóan a szíriai légvédelem Damaszkusz felett, majd Izrael közölte, hogy az ő légiereje támadott. A szíriai állami sajtó szerint abban a támadásban két civil halt meg.



Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő pedig szerda reggel kijelentette, hogy Izrael továbbra is agresszívan meg fogja védeni saját magát. "Aki árt nekünk, annak ártani fogunk" - szögezte le a miniszterelnök, hozzátéve, hogy aki nappal tüzet nyit Izraelre, az éjszakánként nem aludhat nyugodtan. "Üzenetünk világos Irán vezetői számára; nincsenek biztonságban. Bárhová nyújtják is ki a csápjaikat, mi le fogjuk nyesegetni őket" - magyarázta Netanjahu.

Oroszország elítélte az izraeli légicsapásokat

Oroszország helyteleníti az izraeli légierő Szíria területén végrehajtott légicsapásait - jelentette ki újságíróknak Mihail Bogdanov orosz külügyminiszter-helyettes, az orosz elnök közel-keleti és afrikai különmegbízottja szerdán Moszkvában.



Szavai szerint a történtek a helyzet kiéleződéséhez vezetnek, ami senkinek sem áll érdekében.



Az izraeli légierő közölte, hogy csapást hajtott végre az iráni Forradalmi Gárda al-Kúdsz zászlóalja és a szíriai hadsereg többtucatnyi állása ellen, válaszul egy korábban Izrael ellen elkövetett támadásra. Az izraeli hadsereg kedden arról számolt be, hogy a légvédelem megsemmisített négy, a Golán-fennsíkra Szíria területéről kilőtt rakétát.



Bogdanov szerdán hangsúlyozta, hogy "gyökeres ellenétben áll" a nemzetközi joggal és az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataival az az izraeli törvénytervezet, amely kimondaná a Jordán folyó völgyének - az Izrael által megszállva tartott, főleg palesztin lakosságú Ciszjordánia egy részének - annektálását.



Azt is közölte, hogy Moszkva szerint fokozza a feszültséget a Perzsa-öböl térségében Washingtonnak az a döntése, hogy növelje katonai jelenlétét Szaúd-Arábiában. Emlékeztetett rá, hogy Oroszország regionális biztonsági koncepciója szerint a rendezés érdekében kollektív lépésekre lenne szükség az összes érintett fél bevonásával, a megosztottság és a szembenállás helyett.