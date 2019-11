Állatkínzás

Bezárják a horrorlabort Németországban

Októberben sokkoló videót szivárogtattak ki állatvédők egy Hamburg közelében található laboratóriumról, ahol a zárt ajtók mögött kisállatokat vetnek alá barbár kísérleteknek. A felháborodás hatására most úgy tűnik, véget érhetnek a tesztek.



Bár a legtöbb nyugati országban törvény írja elő a kísérleti állatok szenvedésének minimalizálását, a felvétel alapján ez nem igazán sikerült az LTP-nek – a cég eddig kisebb pénzbírságokkal megúszta a dolgot, annak ellenére, hogy az állatvédő szervezetek folyamatosan tiltakoztak.



A noizz.hu szerint úgy tűnik, 2020 február 29-én bezárhatják az intézményt – legalább is a Cruelty Free nevű szervezet oldalán is ez olvasható, ők pedig a német médiára hivatkoznak. A csoport felajánlotta segítségét a kísérleti állatok elhelyezésében.