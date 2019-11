Tragédia

Leszakadt egy közúti híd Franciaországban, halottak - videó

A fémszerkezetű függőhíd 1931-ben épült, 2003-ban újjáépítették és folyamatosan ellenőrizték, nem mutatott semmilyen strukturális problémát a 2017-es részletes átvizsgáláskor az illetékes hatóságok szerint. 2019.11.18 16:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy ember meghalt és legalább további egy ember eltűnt, amikor egy közúti függőhíd leszakadt a délnyugat-franciaországi Toulouse-tól mintegy harminc kilométerre található Mirepoix-sur-Tarn településen. A 155 méter hosszú és 6,5 méter széles fémszerkezetű hídon haladó gépjárművek a Tarn folyóba estek.



Dominique Alzéari, toulouse-i ügyész tájékoztatása szerint az eltűnt személy annak a teherjárműnek a sofőrje, amelynek a hídra érkezésekor leszakadt a maximum 19 tonnás járművek áthaladására engedélyezett építmény. A baleset pillanatában egy szemből érkező Renault Clio típusú autót vezető nő ki tudott úszni a partra és ki tudták menteni, a 15 éves lányát azonban holtan találták meg a folyóban - közölte az ügyész.



A nyomozók jelenleg a teherautó sofőrjét keresik, valamint azt ellenőrzik, hogy volt-e egy további jármű a hídon a baleset pillanatában, ami az ügyész szerint nem valószínű.



Az első hírek arról szóltak, hogy egy harmadik jármű is áthaladt a hídon, amikor az leszakadt, s annak utasai feltehetően a folyóba vesztek.



A Tarn ezen a helyen több mint húsz méter mély és 100 méteres szélességű, jelenleg búvárok kutatják a híd alatti területet, valamint nyolcvan tűzoltó is segíti a mentési munkálatokat.



A fémszerkezetű függőhíd 1931-ben épült, 2003-ban újjáépítették és folyamatosan ellenőrizték, nem mutatott semmilyen strukturális problémát a 2017-es részletes átvizsgáláskor az illetékes hatóságok szerint. A legutóbb ellenőrzést 2018 decemberben végezték.



A prefektúra azt közölte, hogy a balesetben egy ember meghalt, három személyt pedig súlyos sérülésekkel kórházba szállították, köztük olyan szemtanúkat is, akik a bajba került embereken próbáltak meg segíteni, közülük ketten tűzoltók.



A 2018. augusztus 14-én az olaszországi Genovában összeomlott híd 43 áldozatot követelő katasztrófáját követően a francia szenátus egyik bizottsága jelentést készített a franciaországi hidak biztonsági állapotáról, amely Hervé Maurey bizottsági elnök szerint "valós veszélyt" állapított meg. Szerinte az alapvető probléma, hogy nem ismert a hidak állapota Franciaországban. A jelentés egyébként "Marshall-segélyt kért a tragédia elkerülése" céljából. A most leszakadt függőhíd ugyanakkor a helyi hatóságok szerint nem szerepelt a biztonsági okokból érzékeny építmények listáján, és semmilyen különösebb ellenőrzést nem igényelt.

