Vatikán

Ezerötszáz szegény ebédelt Ferenc pápával a Vatikánban

Hátrányos helyzetű olaszokkal és külföldiekkel, magányos idősekkel és betegekkel, hajléktalanokkal telt meg a Vatikán a szegények világnapján, amelyen Ferenc pápa ezerötszáz rászorulóval ebédelt a pápai állam audienciatermében vasárnap.



Százötven asztalt állítottak fel a VI. Pálról elnevezett teremben. Százan Ferenc pápával közös asztalnál kaptak helyet. Az ebéd első fogása tészta volt, majd baromfihúsből készült étel és édesség következett. A résztvevők élelmiszercsomagot is kaptak ajándékba.



"Ez egy barátok közti ebéd!" - mondta a pápa, amikor helyet foglalt. Hozzátette, hogy a szegények számáról szóló nemzetközi statisztikáknál csak a velük szembeni közöny a rosszabb.



A szegényeknek szentelt egyházi világnapot Ferenc pápa három éve vezette be. A világnap a szegények védelmezője, a mai Szombathely egykori területén született Tours-i Szent Márton idén november 11-i ünnepnapját követő vasárnapra esett. Rómából és az olaszországi egyházmegyékből érkeztek a meghívottak, akiket plébániáik papjai és a rászorulókat segítő szervezetek önkéntesei kísértek a Vatikánba.



Először a Szent Péter-bazilikában a pápa bemutatta misén vettek részt: a bazilika első soraiban a kerekesszékes betegek kaptak helyet, mögöttük a magányosan és nehéz körülmények között élő idősek, hajléktalanok, szegénységben élő családok, migránsok ültek. Közülük ezerötszázan fértek be azt ezt követő vatikáni ebédre, a többieknek - a világnaphoz csatlakozott - római éttermekben, templomokban, szegénykonyhákon főztek.



Ferenc pápa homíliájában kijelentette, hogy korunk rohanó és mindent azonnal megkapni akaró világában az igazi értéket a szegények képviselik, mivel ők "nem az egoista én nyelvét beszélik".



Amikor a szegények az ajtónkon kopogtatnak, ne "zavart" érezzünk, hanem használjuk ki "segélykiáltásukat, hogy kilépjünk saját énünk uralta világunkból" - hangoztatta az egyházfő. Úgy vélekedett, a szegényektől lehet megtanulni, mi tartós és mi számít mulandónak az életünkben.



Beszédében arra figyelmeztetett, hogy nem elegendő a magunkra ragasztott keresztény vagy katolikus "címke": "tegyük fel magunknak a kérdést: segítünk-e valakit, akitől majd ezt visszakapjuk, nekem kereszténynek, van-e barátom a szegények között?"



Ferenc pápa pénteken új éjjel-nappal nyitva tartó menhelyet avatott fel a Szent Péter térrel szomszédos, vatikáni tulajdonban levő Migliori-palotában. A négy emeletes épület konyháján napi több mint 250 adag meleg ételt készítenek. A pápa ellátogatott a Szent Péter tér oszlopcsarnoka mellett 2018 óta működő orvosi rendelőbe is, ahol eddig több mint 3 ezer rászorulónak tudtak ingyenes segítséget nyújtani.



A Caritas katolikus szervezetnek a világnapra közölt adatai szerint Olaszországban több mint 5 millióan számítanak szegénynek, ami a lakosság 8,4 százalékát jelenti. A rászorulók 34 százaléka Olaszország déli térségeiben él.