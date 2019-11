Illegális bevándorlás

Verekedés tört ki migráns fiatalok között Milánó központjában

hirdetés

Legalább harminc észak-afrikai fiatal verekedett össze Milánó központjában - jelentette az olasz sajtó szombaton.



A rendőrök három fiatalembert vettek őrizetbe: két 18 éves és egy 17 éves tunéziait. Egyedül ők nem tudtak elszaladni a verekedés helyszínéről, mivel megsérültek, egyikük súlyosabb fejsérülést szenvedett. Eljárást indítottak ellenük, de szabadlábra helyezték őket.



A verekedés péntek kora este történt, de a hatóságok csak egy nap elteltével hozták nyilvánosságra. A hatóságok szerint a fiatal észak-afrikaiak a központi Dóm-tér közvetlen közelében, egy gyorsbüfé bejárata előtt üvegeket vágtak egymáshoz, és az utcai asztalok székeivel dobálták egymást.



Matteo Salvini a Liga vezetője, volt belügyminiszter kommentálta elsőként a hírt közösségi oldalán közzétett videóüzenettel: "tömegverekedés zajlott Milánóban, és nem is a külvárosban, hanem a központban, a három őrizetbe vett, micsoda véletlen, észak-afrikai" - mondta Salvini. A politikus szolidaritását fejezte ki Milánó lakosainak.



Hangsúlyozta, hogy üdvözli azokat a férfiakat és nőket, akik "messziről érkeznek, de rendben vannak a személyi irataik". "Akármilyen a bőrük színe (..) nem érdekel. Az viszont érdekel, hogy rendes emberek legyenek, akik iskolába küldik a gyerekeiket, adót fizetnek, tiszteletben tartják kultúránkat és vallásunkat" - fűzte hozzá.



Roberto De Corato, aki Lombardia tartomány biztonsági felelőse, precedens nélkülinek nevezte a Milánó városi és vallási jelképének számító dómnál történteket. "Az észak-afrikaiak már a dómnál is verekednek. A városnak ez a része is olyanná vált, mint akármelyik külvárosi tér, ahol illegális bevándorlók garázdálkodnak" - nyilatkozta De Corato a rendőrségi jelenlét erősítését sürgetve.