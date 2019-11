USA

Trump kegyelemben részesített háborús bűnökkel vádolt amerikai katonákat

Az elnök a hadsereg két olyan katonájának adott kegyelmet, akiket Afganisztánban elkövetett háborús bűnökkel vádoltak, és visszaadta a katonai rangját egy harmadiknak, aki ellen azért folyt hadbírósági per, mert az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik dzsihadistájának holtteste mellett pózolva készíttetett fotót Irakban.



A Fehér Ház péntek este közleményben tudatta, hogy az elnök teljes körű kegyelemben részesítette Mathew L. Goldteyn őrnagyot és Clint Lorance főhadnagyot, és elrendelte, hogy állítsák vissza Edward Gallagher haditengerészeti kommandós katonai rangját, amelytől az idén tartott hadbírósági tárgyalásán megfosztották.



"Több mint kétszáz esztendőn keresztül az elnökök éltek a felhatalmazásukkal, hogy újabb esélyt adjanak azoknak, akik kiérdemelték, köztük azoknak is, akik egyenruhában szolgálják hazánkat. A mostani döntés e hosszú történelmi hagyományhoz illeszkedik" - hangsúlyozta a Fehér Ház közleménye.



A Pentagon (védelmi minisztérium) szóvivője közölte, hogy a tárca bízik a katonai igazságszolgáltatási rendszerben, és az elnöknek megvan a felhatalmazása, hogy ilyen ügyekben mérlegeljen.



A kegyelemmel kapcsolatban a The Washington Post című lap - még az elnöki hivatal közleménye és a védelmi tárca szóvivőjének tájékoztatója előtt - azt írta, hogy a Pentagon nem ért egyet Donald Trump álláspontjával.



Clint Lorance főhadnagy ellen a katonai ügyészség még 2013-ban emelt vádat, mert beosztottjait arra utasította, hogy nyissanak tüzet két kerékpározó afgán férfira. Ezért kétrendbeli gyilkosságban bűnösnek találták. Mathew Golsteynt egy afgán férfi meggyilkolásával vádolták meg 2010-ben. Edward Gallaghert pedig - aki vezetője volt egy kommandós csapatnak - több háborús bűncselekmény vádjával állították bíróság elé, majd felmentették az egyik vád, az Iszlám Állam egyik tagjának megkéselése alól, bűnösnek találták abban a vádpontban, hogy a holttest mellett pózolva készíttetett fotót magáról. Ez utóbbi miatt fokozták le.



Amerikai lapinformációk szerint Donald Trump május óta többször is nyilvánosan beszélt arról, hogy kegyelemben részesít háborús bűnök elkövetésével vádolt amerikai katonákat. Elismerte, hogy lépését ellentmondásosnak tarthatják, de azt állította, hogy indokoltak, mivel olyan katonáknak akar kegyelmet adni, akikkel - megfogalmazása szerint -"nem bántak tisztességesen".