Rembrandt-tolvajt füleltek le egy brit műcsarnokban.

A Londontól délre lévő Dulwich képtárából két értékes Rembrandt-festményt akart ellopni egy tolvaj, a biztonsági intézkedéseknek köszönhetően azonban a kísérlet meghiúsult - közölte a rendőrség brit sajtójelentések szerint.



A tolvaj szerda éjjel tört be a Dulwich Galériába. Az intézmény szerint az erős védelemnek és a rendőrség gyors reagálásának volt köszönhető, hogy nem sikerült ellopni a képeket.



A hatóságokhoz éjjel fél 12-kor érkezett a bejelentés a betörésről, amelyet a galéria biztonsági rendszere jelzett. Amikor a rendőrök kiérkeztek, a behatoló már eltávolított két festményt a falakról. Elkezdték átfésülni a termeket és utolérték a betörőt, aki egyikük arcába ismeretlen anyagot fújva egérutat nyert. A másik rendőr a férfi után eredt, ekkor megtalálta az egyik festményt. Nem sokkal később a másik elmozdított alkotás is előkerült a galéria területéhez tartozó cserjésben - írta a The Telegraph.



"Ez egy igen merész lopási kísérlet volt, nyilvánvalóan alaposan eltervezett" - mondta Jason Barber nyomozó. "A kiállítás két festménye volt a célpont. Csak a galéria biztonsági személyzete gyors reagálásának és a szolgálatot teljesítő tisztek bátorságának és gyors közbeavatkozásának köszönhető, hogy nem lopták el a két képet" - tette hozzá.



A Dulwich Galéria nem árulta el, mely alkotások voltak a kiszemeltek.



A Rembrandt's Light című kiállítás és a galéria a nyomozás idejére zárva tart.



A Rembrandt 35 festményét, rézkarcát és rajzát bemutató tárlat októberben nyílt. Két alkotás a galéria tulajdona, a többit a párizsi Louvre és az amszterdami Rijksmuseum adta kölcsön.