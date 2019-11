Légi közlekedés

Megrázó részletek a maláj utasszállító tragédiájáról

A nemzetközi nyomozó bizottság szerint az orosz kormány a katonainál szorosabb kapcsolatban állt a kelet-ukrajnai szakadárokkal a Malaysia Airlines maláj légitársaság MH17-es járatszámú repülőgépének 2014-ben történt lelövése idején.



A Hollandia vezette bizottság (JIT) újabb hangfelvételeket tett közzé magas rangú orosz vezetők és az önhatalmúlag kikiáltott Donyecki Népköztársaság (DNK) vezetői közötti telefonbeszélgetésekről, és ismét tanúk jelentkezését kérte a tragédia körülményeinek tisztázására.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kétségbe vonta a hangfelvételek hitelességét.



2014. július 17-én Kelet-Ukrajna felett rakétatalálat érte a Malaysia Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó repülőgépét. A pilótafülke mellett felrobbant rakéta szilánkjainak ezrei fúrták át a Boeinget, amely a levegőben darabokra tört és lezuhant. A tragédiában a fedélzeten tartózkodó mind a 298 utas - köztük 196 holland és 27 ausztrál -, valamint a legénység életét vesztette.



A bizottság 2018-ban jelentette be, hogy a gépet egy szovjet gyártmányú BUK típusú föld-levegő rakétával lőtték le, amely a délnyugat-oroszországi Kurszkban állomásozó 53-as orosz légvédelmi dandárnál volt hadrendbe állítva.



"A tanúvallomások és más információk legújabb elemzése feltárta, hogy a DNK-ra gyakorolt orosz hatás túlmutatott a katonai kapcsolatokon" - közölte Andy Kraag, a holland rendőrség bűnügyi osztályának vezetője.



"Az orosz kormány és a DNK vezetői közötti szoros kapcsolatok felvetik az érintettségük kérdését a gépet lelövő BUK-Telar (orosz gyártmányú légvédelmi rakétarendszer) felvonultatásában" - tette hozzá a nyomozó. A JIT júniusban jelentette be, hogy 298 rendbeli emberölés miatt eljárást indított három orosz és egy ukrán állampolgár ellen, a perük 2020-ban kezdődik Hollandiában, feltehetően a vádlottak távollétében, mert Oroszország és Ukrajna nem adja ki a körözött állampolgárait.

A JIT honlapján több telefonszámot is közzétett, kérve tanúk jelentkezését. "Ezeken a telefonszámokon naponta vitattak meg a DNK-ra vonatkozó közigazgatási, pénzügyi és katonai kérdéseket. A JIT azt szeretné tudni, ki kivel beszélt ezekkel a vonalakon" - áll a közleményben.



A donyecki szakadárokkal kapcsolatot tartó orosz vezetők között a JIT Szerhij Akszjonovot, a Moszkva által annektált Krím félsziget vezetőjét és Vlagyiszlav Szurkovot, Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik tanácsadóját nevezte meg. Az orosz vezetők Olekszandr Borodajjal, a szakadár régió "miniszterelnökével" és Ihor Hirkin "védelmi miniszterrel" álltak kapcsolatban a közlemény szerint.



Mind a lázadók, mind Moszkva többször is tagadta, hogy közük lenne a maláj utasszállító lelövéséhez. Oroszország azokat a vádakat is tagadja, amelyek szerint katonákat küldene és fegyvereket szállítana a szakadárok támogatására, és pénzelné a kelet-ukrajnai lázadókat.



Az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtökön kijelentette, hogy nem bizonyították a telefonbeszélgetésekről készült hangfelvételek hitelességét. Sajtótájékoztatóján Marija Zaharova hangsúlyozta, hogy a világ tele van álhírekkel, így létfontosságú bizonyítani az ilyen felvételek hitelességét.