Franciaország

'Fogja be a száját' - a kormánybiztos beszólt a főépítésznek a Notre Dame helyreállítása miatt

A tűzvész sújtotta párizsi Notre-Dame-székesegyház újjáépítéséért felelős kormánybiztos arra kérte az épület eredeti formájában való helyreállítást szorgalmazó főépítészt, hogy 'fogja be a száját'. 2019.11.14 15:12 MTI

A székesegyházban április 15-én keletkezett tűzvész elpusztította a huszártornyot és a gerendázatot. Emmanuel Macron elnök másnap azt közölte, hogy öt év alatt szeretné helyreállíttatni a székesegyházat, de a határidőt sokan szorosnak találják. Az újjáépítők két táborra szakadnak: az "ortodoxok" azt követelik, hogy a 19. században helyreállított műemlék azonos mása épüljön fel a Viollet-le-Duc által tervezett huszártoronnyal.



Ehhez a táborhoz tartozik a székesegyház főépítésze, Philippe Villeneuve is. A "modernisták" - köztük maga a köztársasági elnök is - viszont újító kézzel nyúlnának az új építményhez, rajta hagyva a 21. század többé-kevésbé merész lenyomatát.



"Én annak a helyreállítását szorgalmazom, ami már megvan. Vagy az lesz, hogy eredeti formájában helyreállítom és akkor azt én csinálom, vagy kortárs huszártorony lesz, de akkor azt mást fogja megcsinálni" - mondta Philippe Villeneuve még októberben az RTL kereskedelemi rádióban.



Jean-Louis Georgelin, a katedrális helyreállítást vezető kormánybiztos, korábbi vezérkari főnök, egy parlamenti bizottsági meghallgatáson nem rejtette véka alá a véleményét a katedrálisban 2013 óta dolgozó főépítészről.



"Ami a főépítészt illeti, már elmagyaráztam neki, hogy fogja be a száját, és hogy okosan haladjunk előre annak érdekében, hogy a legjobb döntést hozzuk meg a Notre-Dame, Párizs, mindenki számára" - fogalmazott a kormánybiztos, aki szerint a huszártorony kérdése csak 2021 elején lesz majd napirenden.



Jean-Louis Georgelin megerősítette: az a cél, hogy az államfő által is említette ötéves intervallum alatt befejeződjenek a helyreállítási munkálatok.



"A katedrális még mindig veszélyben van. A stabilizációs fázis még nem fejeződött be. Majd akkor lesz vége, ha a (tűzvész előtt felállványozott) huszártorony korábbi állványzatát teljesen elbontották" - jelezte a kormánybiztos. A tél beköszöntével "nem kizárt, hogy egy erős szél destabilizálja az állványzatot" - tette hozzá a tábornok.