Az EP elítélte a szexuális felvilágosítás lengyelországi kriminalizálását

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén elítélte csütörtökön a szexuális felvilágosítás lengyelországi kriminalizálását, aggodalmának adva hangot amiatt, hogy Lengyelországban börtönbe zárhatják a szexuális felvilágosító órát tartó tanárokat.



A 471 szavazattal, 128 ellenszavazat és 57 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban a képviselők bírálják, hogy Lengyelországban bűncselekménnyé nyilvánítanák a kiskorúaknak szexuális felvilágosítását.



Mint emlékeztettek, a törvénymódosítási indítvány úgy módosítaná a pedofília-ellenes jogszabályokat, hogy azok akár három éves börtönbüntetéssel is sújthassák a kiskorúaknak szexuális felvilágosító órát tartó pedagógusokat.



"Az Európai Parlament elítéli, hogy Lengyelországban egyre inkább félretájékoztatják a nyilvánosságot a szexuális oktatással kapcsolatban, amelyet megbélyegeznek és be kívánnak tiltani. A parlament ezért felszólítja a lengyel országgyűlést, hogy ne fogadja el az indítványt" - fogalmaztak.



Kiemelték: a törvénytervezet a Lengyelországban a szexuális és reproduktív jogok korlátozására, többek között az abortusz betiltására irányuló újabb kísérletnek tekinthető.



Állásfoglalásukban a képviselők arra szólították fel az uniós tagállamokat, hogy biztosítsanak a fiatalok életkorának megfelelő, átfogó szexuális és párkapcsolati oktatást az iskolákban. Azt hangsúlyozták, hogy a szexszel és a szexualitással kapcsolatos információhiány és a felvilágosítás hiánya a fiatalok jólétét fenyegeti, hiszen kiszolgáltatottabbá válnak a szexuális kizsákmányolással, bántalmazással és erőszakkal szemben, beleértve az online zaklatást is.



A képviselők - elismerve a civil szervezetek által végzett szexuális felvilágosító munka jelentőségét - megfelelő mértékű uniós forrást kérnek e szervezetek számára a 2021 és 2027 közötti pénzügyi ciklus Jogok és értékek programján vagy egyéb uniós kísérleti projekteken keresztül. Emellett felszólítják az Európai Unió igazságügyi tanácsát, hogy a lengyel helyzetről tartott meghallgatásai keretében foglalkozzon a jogszabálytervezettel.