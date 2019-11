Terror

Muzulmánok ellen fegyveres támadásokat tervező két lengyel férfit tartóztattak le Varsóban

Muzulmánok ellen tervezett fegyveres támadások gyanújával letartóztattak Varsóban két lengyel férfit, egy feltételezett szélsőséges csoport tagjait - közölte szerdán a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője.



A két férfit az ügyészség kezdeményezésére már vasárnap őrizetbe vették, majd bírósági döntés nyomán előzetes letartóztatásba helyezték. A gyanú szerint egy olyan csoport tagjai, amely lőfegyverek és robbanóanyagok felhasználásával fegyveres támadásokat tervezett Lengyelországban élő muzulmánok ellen.



A csoport a szóvivő szerint többek között Anders Breivik 2011-es norvégiai, valamint Brenton Tarrant idei új-zélandi terrortámadását akarta utánozni.



Az ügyet a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) vizsgálja az északnyugat-lengyelországi Szczecinben működő, szervezett bűnözéssel foglalkozó ügyészségi osztály felügyeletével.



A letartóztatottakat az ABW már korábban is figyelte, annak a nyomozásnak keretében, amelyet a 2015-ben tizenhárom év börtönbüntetésre ítélt Brunon Kwiecien kémiatanár ellen folytattak. Kwiecien az ítélet szerint három éve terrortámadást tervezett a lengyel parlament ellen, és illegális fegyverkereskedelmet is folytatott.



Összefüggésben állhat az üggyel az is, hogy Lengyelországból azonnali hatállyal kiutasították Anton T. svéd állampolgárt, a radikális Északi Ellenállási Mozgalom tagját, aki egy félkatonai kiképzésre érkezett oda. A Svédországban korábban másfél év szabadságvesztésre ítélt férfi házi készítésű robbanóanyagok felhasználásával részt vett egyebek között a göteborgi menekülttábor ellen elkövetett merényletekben.



Anton T. Lengyelországban olyan félautomata fegyver használatát sajátította volna el, amelyet Tarrant az új-zélandi Christchurch két mecseténél használt, az 51 ember életét kioltó terrorcselekmény elkövetésekor.