Szíria

Holtan találtak Isztambulban a fehér sisakosok egyik alapítóját, egy volt brit katonai hírszerzőt

Holtan találták hétfő reggel Isztambul Beyoglu nevű kerületében James Le Mesurier volt brit katonai hírszerzőt, biztonságpolitikai tanácsadót, a fehér sisakosokként ismert, Szíriában tevékenykedő önkéntes polgári védelmi erők egyik alapítóját - jelentette a török sajtó.



Az Anadolu török állami hírügynökség beszámolója szerint a reggeli imára érkező muszlim hívek egy mozdulatlanul fekvő férfira bukkantak Tophane városrész Ali Pasa Medresesi nevű utcájában, a 3-as szám előtt. Az értesítésre rendőri és mentőegységek érkeztek a helyszínre, és megállapították, hogy a férfi halott. A holttestet a rendőrség vizsgálatai azonosították.



A hatóságok később azt is megállapították, hogy az eset időpontjában Le Mesurier és felesége egyedül tartózkodott a házban.



A feleség vallomása alapján az incidens reggel tájt történt, amikor ő még aludt. A nő elmondta, hogy rajtuk kívül senki nem járt a lakásban, amit a biztonsági kamerák felvételei is megerősítettek - számolt be róla az NTV török hírtelevízió.



Le Mesurier felesége azt is elmondta, hogy férje közel négy éve ment Törökországba és az utóbbi időben a rendkívüli stressz miatt altatót és más gyógyszereket szedett. A nő egyúttal közölte: nagyjából hajnali négyig voltak fent, majd fél hat és hat között arra ébredt, hogy kopogtatnak az ajtón. Miután nem találta a férjét, kinézett a harmadik emeleti lakás ablakán, amely nyitva volt, és meglátta őt elterülve az utca kövén - tette hozzá.



A török rendőrségnek jelenleg az az álláspontja, hogy Le Mesurier zuhanás következtében vesztette életét.



Isztambul tartomány kormányzói hivatala időközben jelezte, hogy a hatóságok széles körű vizsgálatokat indítottak.



Le Mesurier 2013-ban alapította a Fehér Sisakosokat. A szervezet székhelye Londonban van, aktivistái pedig - mintegy háromezren - Szíria azon részein tevékenykednek, amelyek nem a damaszkuszi kormány, hanem különböző, a rezsim ellen lázadó szervezetek ellenőrzése alatt állnak. Megítélésük nem egyértelmű. A damaszkuszi kormányzat és szövetségesei a felkelők támigatóinak tekintik őket, míg az Egyesült Államok és több nyugat-európai kormány pozitívan ítéli meg tevékenységüket. A szervezet 2016-ban alternatív Nobel-díjat kapott.