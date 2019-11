Gyilkosság

Szörnyetegnek nevezte az általa feldarabolt lányt a szentpétervári történész

Lefűrészelt csövű vadászpuskával agyonlőtte, majd késsel-fűrésszel feldarabolta a 24 éves Anasztaszija Jescsenko aspiránst, több tanulmányának társzerzőjét. Szombatra virradóra fogták ki a szentpétervári Mojka folyóból, amelybe beleesett, amikor épp az áldozata testrészeinek elsüllyesztésén fáradozott.

Szörnyetegnek nevezte és késes támadással vádolta meg az általa meggyilkolt és feldarabolt élettársát hétfői szentpétervári bírósági tárgyalásán Oleg Szokolov történész.



A 63 éves egyetemi docens elismerte, hogy egy lefűrészelt csövű vadászpuskával agyonlőtte, majd késsel-fűrésszel feldarabolta a 24 éves Anasztaszija Jescsenko aspiránst, több tanulmányának társzerzőjét. Azt mondta ugyanakkor, hogy a nő vita közben elvesztette önuralmát, és késsel támadt rá, amikor elmondta neki, hogy a korábbi házasságából származó gyerekeivel kell töltenie a hétvégét.



"Nagyon szerettük egymást. Már öt éve éltünk együtt" - vallotta a tárgyaláson Szokolov, aki azt is elmondta, hogy feleségül akarta venni Jescsenkót, és a barátainak menyasszonyaként mutatta be.



"Ez a lány, aki csodálatos ideálnak tűnt számomra, szörnyeteggé vált. Féltékeny volt a gyerekeimre, nagyon agresszív lett" - állította.



"Veszekedés közben kifordultunk magunkból. Nem értem, hogy történhetett mindez. Ilyen még sohasem történt, késsel támadt rám" - tette hozzá.



Szokolov a tárgyalóteremben zokogva tanúsított megbánást.



A bíróság a rendőrség kérésének eleget téve elrendelte a tudós január 8-ig tartó ideiglenes letartóztatását.



Szokolovot szombatra virradóra fogták ki a szentpétervári Mojka folyóból, amelybe beleesett, amikor épp az áldozata testrészeinek elsüllyesztésén fáradozott. Hátizsákjában két levágott női kezet, majd lakásában egy lefejezett női holttest több darabját találták meg.



Hétfőre a Jekatyeringofka folyóból - a Mojkától 3 és fél kilométerre - kiemeltek egy csomagot, amely szintén a fiatal nő maradványait tartalmazta. Sajtóértesülések szerint két zsákot még keresnek a rendőrök.



Az ügyről beszámoló brit és francia forrásoktól elérően az orosz jelentések nem tettek utalást arra, hogy Szokolov részeg lett volna, amikor kiemelték a folyóból.



Szokolov a napóleoni kor Francia Becsületrenddel kitüntetett kutatója. Történelmi művei az orosz mellett francia és lengyel nyelven is megjelentek. Franciaországban részt vett a Napóleon születésének 250. évfordulója alkalmából idén tartott megemlékezéseken. Az Oroszországi Hadtörténeti Társaság tagjaként, Jescsenkóval az oldalán gyakran, mutatkozott a kort felidéző ruházatban hagyományőrző rendezvényeken.



A tudósra 15 évig terjedő szabadságvesztést szabhat ki a bíróság. Sajtóértesülések szerint ügyvédei azt szeretnék elérni, hogy ebből csak hármat kelljen leülnie.