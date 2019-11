Külföld

Örömünneppel fogadta Bolívia, hogy lemondott az elnök - videó

Utcai ünnepléssel fogadták Bolíviában a hírt, hogy lemondott az ország elnöke, az alelnök és a szenátus elnöke is. A latin-amerikai országban akkor kezdődtek a kormányellenes tüntetések, amikor kiderült, hogy Evo Morales csalással nyerte meg az elnökválasztást.



A lakosság felháborodását látva sorra hátráltak ki mögüle szövetségesei, végül a hadsereg vezetője szólította fel arra, hogy mondjon le tisztségéről.



"Létezik Isten. Evo Morales annyi kárt okozott az országnak, de végre távozik, és a megfelelő időben Isten ítélkezni fog felette" - mondta egy tüntető az EuroNews tudósítása szerint.



"Végre szabadok vagyunk, végre megszabadultunk a diktátortól, soha nem volt még ilyen összefogás az országban" - mondta egy másik tüntető.



Az október 20-i választási csalásokról Evo Morales úgy véli, hogy puccs áldozata lett. Hatalmát új választások kiírásával próbálta megőrizni, de erre már nem voltak vevők a felháborodott emberek.



"Úgy döntöttem, hogy hallgatok a barátaimra, a szakszervezetekre és a katolikus egyházra és lemondok elnöki posztomról" - jelentette be vasárnap.



Miután a hadsereg támogatását is elvesztette, nem volt sok választása. Az ellenzék kitörő örömmel fogadta a bejelentést.



Vezetőjük, Luis Fernando Camacho szerint Bolívia új reményt jelent minden latin-amerikai ország számára. A kommunisták elmennek, szabadság és demokrácia lép a helyükbe. Bolívia segíteni fog Venezuelának is, hogy visszanyerje méltóságát, és minden más országnak, amelyet megaláztak - tette hozzá.



Evo Morales kokacserje-termesztőből lett Bolívia első őslakos elnöke 2006-ban. Népszerűsége és vezetői hitelessége jelentőse megingott 2016-ban, amikor pártja az alkotmánybíróságon támadta meg annak a népszavazásnak az eredményét, amely az elnök újraválaszthatóságát korlátozta. Az alkotmánybíróság végül eltörölte a korlátozást, így Morales idén negyedjére indult az elnöki posztért.