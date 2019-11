Terrorizmus

Törökország megkezdte az elfogott külföldi dzsihadisták kitoloncolását

Törökország a szükséges jogi eljárást követően hétfő reggel visszaküldte az Egyesült Államokba az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet egyik amerikai állampolgárságú harcosát, s ezzel megkezdte a területén fogva tartott külföldi dzsihadisták kitoloncolását - közölte Ismail Catakli török belügyminiszter-helyettes, a belügyi tárca szóvivője.



Az Anadolu állami hírügynökségnek nyilatkozó szóvivő hozzátette: a hétfői nap folyamán még egy német és egy dán terroristát is visszatoloncolnak.



Catakli egyúttal arról számolt be, hogy a török hatóságok előkészítették további hét német származású dzsihadista utaztatási tervét, őket november 14-én, csütörtökön küldik majd haza.



Süleyman Soylu belügyminiszter november 2-án jelentette be, hogy Ankara vissza fogja küldeni származási országukba az Iszlám Állam elfogott külföldi katonáit. "Nem vagyunk szálloda senki dzsihadistái számára" - fogalmazott Soylu, aki egyben felelőtlenségnek minősítette, hogy számos európai ország megtagadta a terrorizmussal gyanúsítottak visszafogadását, megfosztva őket állampolgárságuktól. A török belügyminiszter később leszögezte: a hontalanná vált dzsihadistákat is visszaküldik származási országukba.



Soylu elmondása szerint jelenleg az Iszlám Állam mintegy 1200 külföldi szélsőségesét tartják fogva Törökországban.



A török hadsereg október 9-én hadműveletet indított Északkelet-Szíriában az Ankara által terrorszervezetként kezelt kurd erők ellen. Az offenzíva során a török erők elfogtak 287 korábbi dzsihadistát, valamint hozzátartozóikat és támogatóikat, akik a harcokat kihasználva szöktek meg a kurdok által felügyelt börtönökből.



Catakli hétfőn jelezte: Szíriában elfogott két ír állampolgárt hamarosan, két németet pedig még a hét folyamán kitoloncolnak Törökországból. Szintén Szíriában elfogott 11 francia állampolgár hazaküldésével kapcsolatban ugyancsak tart a procedúra - tette hozzá a török belügyminiszter-helyettes, aki hangsúlyozta, hogy az érintett országokkal felvették a kapcsolatot, és eltökélten folytatják a külföldi terroristák hazatelepítését.