Éles lőszerrel lőttek hasba egy tüntetőt Hongkongban - videó

Ismét éles lőszerrel nyitott tüzet egy tüntetőre dulakodás során egy rendőr Hongkongban hétfőn - derült ki a tiltakozásról a közösségi médiában közzétett felvételekről.



A rendőrség megerősítette, hogy éles lőszert használt Sai Wan Ho kerületben, ahol tiltakozók eltorlaszoltak egy kereszteződést.



A megmozdulásról élő közvetítés volt látható az egyik közösségi oldalon, és a felvételen az látszik, hogy a rendőr közvetlen közelről lövést ad le egy fekete ruhás, maszkos tiltakozóra.



A férfi a földre zuhan, majd felül, és a hasát fogja. Amikor pedig megpróbál ismét felállni, a rendőr a földre teperi.



A képeken egy másik rendőr is leteper egy másik tüntetőt. A Cupid News nevű helyi híroldal képein pedig a két, földre fektetett tiltakozó látható, és az egyikük láthatóan vérzik.



Egy neve mellőzését kérő rendőrségi forrás megerősítette, hogy legalább két rendőr éles lőszerrel nyitott tüzet, és későbbre ígért hivatalos tájékoztatást.



Ez már a harmadik alkalom az 5 hónapja tartó tiltakozások alatt, hogy a rendőrség éles lőszerrel nyit tüzet tiltakozókra. Eddig egyik lövés sem volt halálos.



A Kínához tartozó, de különleges közigazgatási státusszal rendelkező Hongkongban öt hónapja kezdődtek tömegtüntetések, mert a helyi kormányzat módosítani akarta a kiadatási törvényt, és félő volt, hogy hongkongiakat adhatnak ki Kínának. A javaslatot azóta visszavonták, de a tiltakozások nem hagytak alább.



A tüntetők a rendőri erőszak kivizsgálását és a hongkongi vezetés távozását követelik.

#breaking Hong Kong Police fire a live round at a protestor's chest. Hospital authority says 21-year-old man is "under assessment" for a gunshot wound. pic.twitter.com/lkzXwG2KP9