Rekord

Romániai elnökválasztás - Minden korábbinál magasabb a külföldön leadott szavazatok száma

hirdetés

Minden korábbinál többen szavaztak külföldön a romániai elnökválasztáson: a külföldi választókörökben és levélben leadott voksok száma bukaresti idő szerint vasárnap 15 óra 40 perckor meghaladta a félmilliót.



A legutóbbi, 2014-es elnökválasztás második fordulójában csaknem 380 ezren, a májusi európai parlamenti választáson és korrupcióellenes népszavazáson 375 ezer román állampolgár szavazott külföldön. Mindkét esetben hatalmas torlódás alakult ki több nyugat-európai külképviseletnél, ahol órákig álltak sorban a külföldön dolgozó román vendégmunkások, és sokan így sem élhettek urnazárásig választójogukkal.



A mostani rekord magas külföldi részvétel részint annak tudható be, hogy - az újabb botrányt elkerülendő - a román parlament külön törvényben könnyítette meg a szavazást a csaknem négymilliós román diaszpóra számára. A levélvoksolást kiterjesztették az elnökválasztásra is, a külföldi választókörök számát megduplázták, nyitvatartásukat az egész hétvégére kiterjesztették, így a külföldön tartózkodó román állampolgároknak három nap állt rendelkezésükre - péntek déltől vasárnap estig -, hogy éljenek választójogukkal.



A külföldön leadott voksok száma várhatóan jóval meg fogja haladni a félmilliót, hiszen a választókörök mindenütt helyi idő szerint 21 óráig tartanak nyitva.



Belföldön a részvétel a négy évvel korábbi elnökválasztáshoz mérhető: 16 óráig a hazai választási névjegyzékben szereplő 18 millió 217 ezer választópolgár 33,37 százaléka adta le voksát. A legutóbbi elnökválasztás első fordulójában - amely 50 százalékot valamelyest meghaladó részvétellel zárult - 16 óráig a jogosultak 35,1 százaléka szavazott.



A magyar többségű megyék továbbra is a sereghajtók között vannak: Kovászna megyében a legalacsonyabb, 25,2 százalékos a részvétel, Hargita megye hátulról az ötödik, 28,6 százalékkal. A legmagasabb, 41,6 százalékos részvétel a fővárost körülvevő Ilfov megyében regisztrálták, de a legnagyobb erdélyi városokat befogadó Kolozs, Brassó és Szeben megye is felzárkózott az élbolyba.