A jobboldali pártok elítélték az olasz holokauszt-túlélőt ért támadásokat

A 89 éves Liliana Segre csütörtök óta állandó rendőri védelemben részesül, miután magánszemélyek és ismert újfasiszta csoportok részéről fenyegetés érte, köztük az FN-től is.

Szolidaritását fejezte ki az antiszemita támadások célpontjává vált Liliana Segre holokauszt-túlélőnek, örökös szenátornak Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke szombaton.



Giorgia Meloni közölte, hogy telefonon beszélt Liliana Segrével. Hangsúlyozta, hogy az FdI kiáll a szenátor mellett. A jobboldali párt elnöke megjegyezte, hogy a FdI éppúgy küzd az antiszemitizmus, mint az iszlám fundamentalizmus ellen.



Matteo Salvini a Liga, valamint az olasz ellenzéki jobbközép koalíció vezetője úgy nyilatkozott, hogy minden erőszakot elítél, "akár fekete, akár vörös" legyen. Kijelentette, hogy a berlini fal lebontásának évfordulóján "nosztalgiázásnak" számít fasizmusról és kommunizmusról beszélni. Hozzátette, hogy az olaszországi szélsőjobboldali politikai erők - köztük az Új Erő (FN) és a Casapound - nem számítanak törvénytelennek, mivel a választásokon is szabadon indulnak. Hangsúlyozta, hogy őt is számos halálos fenyegetés éri. Matteo Salvini tagadta azt a korábbi sajtóértesülést, miszerint személyesen találkozott Liliana Segrével.



Az 1930-ban született Liliana Segrét 1944-ben deportálták Auschwitzba családjával együtt. Az oda került 776, tizennégy évnél fiatalabb olasz zsidó gyerekből huszonöten maradtak életben, egyikük Liliana Segre volt.



A 2018-ban örökös szenátornak kinevezett Segre októberben hozta nyilvánosságra, hogy naponta több száz antiszemita üzenetet kap interneten keresztül. Ezt követően az olasz parlament külön bizottságot állított fel Liliana Segre vezetésével a gyűlöletbeszéd jelenségének megfékezésére, az antiszemitizmus és rasszizmussal szemben. A bizottság felállítására a jobbközép és jobboldali pártok nemmel szavaztak, vagy tartózkodtak.







Ezzel egy időben ismeretlen tettesek szombatra virradóra festékkel összefirkálták az Igazak Kertje nevű milánói közpark bejáratát. A kertet Liliana Segre egy hónappal ezelőtt avatta fel.



Dario Franceschini kulturális miniszter ezt követően bejelentette, hogy újraindítják Ferrara városában a zsidóságnak és a holokausztnak dedikált múzeumot, amelynek megvalósítását a korábbi kormány nem támogatta.