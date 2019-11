Bűnügy

Újabb nő vádolja erőszakkal Roman Polanskit

hirdetés

Újabb nő vádolja szexuális erőszakkal Roman Polanskit: egy francia nő vádolta meg pénteken a francia-lengyel filmrendezőt azzal, hogy megerőszakolta őt 1975-ben Svájcban. Az elmúlt években többen is állították, hogy Polanski korábban – legtöbbjüket a hetvenes években – szexuálisan bántalmazta. Egy 13 éves lány megerőszakolásáért pedig elfogatóparancs van érvényben ellene az Egyesült Államokban.



A Le Parisien honlapján közzétett interjúban Valentine Monnier fotós azt állítja, 18 évesen követett el Polanski ellene szexuális erőszakot. „Semmilyen kapcsolatban nem álltam vele, sem személyes, sem szakmai viszonyunk nem volt, alig ismertem” – mondta a lapnak az egykor manökenként és színésznőként is dolgozó Monnier.



"Az egész nagyon erőszakos volt, egy síelés után, a [svájci] Gstaadban található házában történt. Megütött, addig vert, amíg meg nem adtam magam neki, és akkor mindenféle borzalomnak vetett alá" – mondta Monnier, aki az eset után nem tett feljelentést az azóta elévült szexuális erőszak miatt. Most viszont nyilvánosságra hozta, mi történt vele – néhány nappal Polanski legújabb filmjének, a francia Dreyfus-ügyről készült J'accuse (Vádolom, angol címe: An Officer and a Spy) franciaországi bemutatója előtt.



Hervé Temime, a filmrendező ügyvédje szerint Polanski "határozottan vitatja az erőszakról szóló vádat”, és azt is jelezte, hogy a 44 évvel ezelőtti esetről "a hatóságoknak soha nem volt tudomásuk”.Polanskit 1977-ben ítélték el egy 13 éves lány megerőszakolásáért az Egyesült Államokban, azóta elfogató parancs van ellene érvényben az országban.



A filmrendezőt először kábítószer hatása alatti kiskorú megerőszakolásával vádolták, de a bíróval kötött alku szerint tiltott szexuális kapcsolatért ítélték el – ezt a filmrendező is elismerte, ami miatt három hónap börtönt kapott. 42 nap után szabadon engedték, ekkor viszont a bíró elrendelte az újbóli elzárását, ami elől Polanski Franciaországba szökött, és máig ott él.