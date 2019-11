Légiközlekedés

Elkezdődött a Lufthansa légiutas-kísérőinek 48 órás sztrájkja

A péntek éjfélig tartó sztrájk leginkább a frankfurti nemzetközi repülőtéren okoz gondot, amelynek menetrendjéből 800 Lufthansa-járatot kellett törölni. Azonban csütörtök reggel nem volt nagyobb fennakadás, mert az utasok időben értesültek a munkabeszüntetésről.



Az UFO valamennyi Németországból induló csütörtöki és pénteki Lufthansa-járatra sztrájkot hirdetett. A légitársaság ezért rendkívüli menetrendet állított össze, csütörtökön az eredetileg tervezett 3000 járat helyett 2300 járat közlekedik, pénteken pedig a tervezett 3000 helyett 2400. Több budapesti járat is kimarad. A járattörlések 180 ezer utast érintenek.



A légiutas-kísérők szakszervezete legutóbb október 20-án tartott sztrájkot a vállalatcsoportnál, a 19 órás munkabeszüntetés miatt több mint száz járatot kellett törölni. Hétfőn hirdették meg az újabb munkabeszüntetést, arra hivatkozva, hogy a Lufthansa vezetősége továbbra sem hajlandó tárgyalni, és még csak nem is reagálnak a megkereséseikre.



A Lufthansa szerint az UFO vezetése szabálytalanul került pozícióba, így tevékenysége is szabályellenes. A társaság ezért nem ismeri el az UFO márciusi lépésének jogosságát, amellyel a szakszervezet felmondta a kollektív szerződést. Álláspontja szerint továbbra is érvényes a légiutas-kísérők munkájáról és javadalmazásáról szóló megállapodás.



Az UFO az utóbbi években több nagyszabású sztrájkot szervezett a Lufthansa-csoportnál, 2015 novemberében egyhetes munkabeszüntetést tartottak, akkor 4700 járatot kellett törölni.