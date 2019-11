Jogerős ítélet

Törvényes volt a március 15-én kitűzött sepsiszentgyörgyi magyar zászlók miatti bírság

A Kovászna Megyei Törvényszék jogerős ítélete értelmében törvényes volt az a bírság, amelyet Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa rótt ki Antal Árpádra, Sepsiszentgyörgy polgármesterére a 2018 március 15-re kitűzött magyar zászlók miatt. 2019.11.06 16:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ítélet kivonatát a törvényszék sajtóirodája juttatta el szerdán az MTI tudósítójának. A kivonat szerint a törvényszék elfogadta a prefektus fellebbezését a polgármesternek kedvező első fokú ítélet ellen, és megalapozatlansága miatt jogerősen elutasította Antal Árpád polgármester keresetét.



Kovászna megye prefektusa március 14-én és március 15-én is 5000-5000 lejes (350 ezer forint) bírságot rótt ki Antal Árpád sepsiszentgyörgyi és Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármesterre amiatt, hogy az ünnepre a magyar nemzeti jelképekkel díszítették ki a városokat, és nem gondoskodtak arról, hogy minden magyar zászló mellé egy román zászló is kerüljön. Tavaly március 15-én Jean-Adrian Andrei Hargita megyei prefektus Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármesterre rótt ki 5000 lejes bírságot a városban kitűzött piros-fehér-zöld zászlókért. Korábban a prefektusok nem bírságoltak a magyar nemzeti ünnepen történt szimbólumhasználatért.



A prefektusok a zászlótörvényre hivatkoztak a bírságolási jegyzőkönyvben. A törvény végrehajtási utasításait rögzítő kormányhatározat azonban kitér arra, hogy "azok az etnikai kisebbségek, amelyek országos szervezettel rendelkeznek, rendezvényeiken használhatják a saját jelképeiket is". Az RMDSZ-es elöljárók erre a jogszabályra hivatkozva védekeztek a bíróságon.