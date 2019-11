Oktatás

Növekszik a Lengyelországban tanuló külföldi hallgatók száma

Több éve emelkedő tendenciát mutat a Lengyelországban tanuló külföldiek, mindenekelőtt ukránok száma, és a külföldi hallgatók több mint fele magánegyetemeken tanul - írta kedden a Dziennik Gazeta Prawna lengyel gazdasági napilap.



Míg 2015-ben 57 ezer külföldi tanult a 38 millió lakosú Lengyelországban, a 2018/2019-es tanévben számuk már 78,3 ezerre nőtt. A legtöbben európai országokból származnak, ők a tavalyi tanévben 61 ezren voltak.



A külföldi hallgatók közül a legtöbben, 39,2 ezren Ukrajnából érkeztek. A második helyen a fehérorosz állampolgárok vannak, a harmadik legnépesebb csoport viszont Európán kívüli: az indiaiak. A rangsorban a negyedik helyen a spanyolok, az ötödiken pedig a törökök állnak.



A lap szerint a külföldi hallgatók erősítik a lengyelországi magánegyetemek helyzetét. Ezek iránt az ezredfordulón tapasztalt érdeklődés az utóbbi években jelentősen csökkent, több ilyen felsőoktatási intézményt be is zártak. Két évvel ezelőtt viszont újból növekedni kezdett a magánegyetemek iránti érdeklődés, közben ráadásul tovább csökkent az állami felsőoktatási intézmények hallgatóinak száma - írja a lap.



A cikkben idézik a lengyel állami statisztikai hivatal (GUS) adatait, amelyek szerint 2016-ban az állami egyetemeken 1,34 millió diák tanult, akik száma tavaly 901 ezerre csökkent. A magánegyetemek hallgatói viszont 2016-ban 314 ezren, tavaly pedig már 328,4 ezren voltak, és ezek a tanintézmények az idei tanévben is jelentős létszámemelkedést tapasztaltak.



Az ukrán hallgatók egy szélesebb, Lengyelországba 2014 óta növekvő ütemben beáramló csoport részét képezik. A lengyel bevándorlási hivatal (UdSC) november 1-jén közölt adatai szerint Lengyelországban összesen 210 ezer ukrán állampolgár rendelkezik többek között munkavállalás, családegyesítés, tanulás céljából kiadott hosszú távú tartózkodási engedéllyel. Sokan rövid távú tartózkodási engedéllyel, illetve a vízummentes forgalom keretében tartózkodnak az országban. A lengyel jegybank októberi elemzése szerint összesen mintegy egymillió ukrán él és dolgozik Lengyelországban.