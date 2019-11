USA

Az Apple 2,5 milliárd dollárt adományoz a kaliforniai lakhatási válság enyhítésére

hirdetés

Az Apple 2,5 milliárd dollárt adományoz a kaliforniai lakhatási válság enyhítésére, csatlakozva ezzel a Google, a Facebook és a Microsoft hasonló erőfeszítéseihez - jelentette be hétfőn este a kaliforniai székhelyű cég.



Közleményében az Apple leszögezte: az összeggel elérhető árú bérlakások építését kívánja támogatni.



Kaliforniában különösen meredeken emelkednek az ingatlanárak, és a piacon nincs annyi megfizethető lakás, amennyit a térség gazdasági növekedésének üteme megkövetelne. Ezért egyre több, úgynevezett kisember kénytelen elköltözni az államból, köztük tanítók, tűzoltók, mentősök is.



Az Apple közleménye emlékeztet arra, hogy egyedül San Franciscóból az idén április és június között mintegy 30 ezer ember költözött el, mert nem talált megfizethető otthont, és a San Francisco-öböl vidékén hét év óta nem volt ilyen alacsony a lakásvásárlások üteme.



"Még mielőtt a világ megismerte volna a Szilícium-völgy nevét, és még jóval azelőtt, hogy megjelentünk volna technológiánkkal a zsebünkben, mi már otthonunkként tartottuk számon ezt a vidéket, és mélységes civil felelősségünknek érezzük annak biztosítását, hogy továbbra is vibráló hely maradjon, amely élhető, ahol családot lehet alapítani és hozzá lehet járulni a közösség fejlődéséhez" - fogalmazott közleményében a számítógépes óriáscég



Az elérhető árú bérlakások építése "stabilitást, méltóságot, lehetőséget és büszkeséget jelent. S amikor mindez túl sokak számára válik elérhetetlenné, akkor tudnunk kell, hogy nem tartható tovább az az út, amelyen járunk, az Apple pedig elkötelezetten része akar lenni a megoldásnak" - hangsúlyozták.



A felajánlott 2,5 milliárd dollárból (mintegy 740 milliárd forint) 1 milliárd dollár egy alacsony árú lakásokat építő beruházási alapba kerül, egy másik 1 milliárdos alapot pedig az első lakásukat vásárlók jelzáloghitelének megsegítésére hoznak létre. További 300 millió dollárt az Apple tulajdonában lévő területeken építendő alacsony árú lakásokra, 150 milliót a San Francisco-öböl környékén megindítandó építkezések alapjára szánnak, míg 50 millió dollárt a "sérülékeny" emberek, vagyis az elesettek megsegítésére.



Mint a kommünikéből kiderül: Gavin Newsom kormányzóval, Kalifornia állam hatóságaival és különböző társadalmi szervezeteivel együttműködve az Apple azonnal megkezdené a beruházásokat.



A CNBC televízió emlékeztetett rá, hogy a cupertinói székhelyű Apple a Szilícium-völgy legnagyobb munkáltatója.



A The Wall Street Journal című lap korábban arról adott hírt, hogy a Facebook és a Google szintén egy-egy milliárd dollárt ajánlott fel Kalifornia, a Seattle-i székhelyű Microsoft pedig 500 milliót Seattle lakhatási válságának enyhítésére.