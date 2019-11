Iszlám Állam

Mintegy hetven emberrel végzett egy holland légicsapás 2015-ben Irakban

Körülbelül hetven emberrel végzett egy holland légicsapás 2015-ben Irakban, az áldozatok között az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagjai mellett civilek is voltak - közölte hétfőn a hágai védelmi minisztérium.



A tárca parlamenti beszámolója szerint a célpont a dzsihadisták egy bombagyára volt az észak-iraki Kirkuk közelében, amelyre 2015. június 2-án éjszaka az Egyesült Államok vezette terrorellenes koalícióban részt vevő egyik holland F-16-os harci repülőgép mért légicsapást.



Anna Bijleveld-Schouten védelmi miniszter közölte, hogy a támadásban mintegy hetven ember halt meg, köztük civilek is, de azt még nem tudni pontosan, hogy mekkora volt a polgári áldozatok száma.



Hozzátette, hogy a halottak száma magasabb, mint azt előzetesen becsülték, civil veszteségekkel pedig egyáltalán nem kalkuláltak a rendelkezésre álló hírszerzési információk alapján, ugyanis a környéken nem voltak egyáltalán lakóépületek.



"A légicsapást követően számos másodlagos robbanás történt az épületben, amelyekkel nem számoltunk, minthogy a hasonló korábbi célpontok esetében nem volt ilyen. Ezek miatt több más épület is összedőlt" - írta.



Holland harci repülőgépek nagyjából 2100 bevetést hajtottak végre az Iszlám Állam elleni művelet keretében 2014 és 2018 között Irakban.