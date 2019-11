Török offenzíva

Mi Hazánk: Magyarországnak semmi keresnivalója a szíriai konfliktusban

A Mi Hazánk Mozgalom sem Erdogan Törökországát, sem a szélsőbaloldali kurdokat nem támogatja. Magyarországnak semmi keresnivalója a szíriai konfliktusban - közölte a párt vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Úgy értékeltek, ez nem a menekültekről szól. "Törökország jelenlegi katonai akciója a sok évszázada megszokott, népirtásoktól sem mentes muszlim vallási és török nacionalista hódító politika része, amelyet Magyarország - saját 150 éves tapasztalatainknak is köszönhetően - sohasem támogathat" - fogalmaztak.



Közölték, a másik oldalon pedig a kommunista, szélsőbaloldali és liberális kurdok állnak izraeli segítséggel a háttérben. Ezt a magyarok szintén nem támogathatják - tette hozzá a Mi Hazánk, hangsúlyozva: "ez nem a mi háborúnk!".



Európának a saját határait kell katonai és rendőri erőkkel megvédenie a bevándorlástól és minden külső inváziótól - jelentette ki a párt, amely ezúton arra kér minden magyart, hogy "ne tüntessen együtt szélsőbaloldali felforgatókkal, de ne is üdvözölje a hazánkba látogató török elnököt".



Maradjunk ezúttal is a harmadik úton, a magyarok útján - írta közleményében a Mi Hazánk.