Állatvédelem

Novembertől nem szerepelhetnek vadállatok a szlovákiai cirkuszokban

A tilalmat még 2018-ban foglalták törvénybe arra hivatkozva, hogy az állatok nem tekinthetők többé tárgynak. A jogszabály megszegése akár 20 ezer eurós büntetést is vonhat maga után. 2019.11.02 07:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Novembertől nem szerepelhetnek vadállatok a szlovákiai cirkuszokban és más szórakoztató nyilvános rendezvényeken - jelentették szlovákiai hírportálok.



A mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium novembertől hatályos rendelete értelmében a nézők nem láthatnak többé a porondon macskaféle ragadozókat - kivéve kutyákat, macskákat és vadászgörényeket -, továbbá főemlősök, elefántok, vízilovak, orrszarvúk, delfinek és zsiráfok sem fognak fellépni. A nyilvános szerepeltetés mellett tilos lesz az állatok erre a célra való idomítása is - írta az Újszó.com.



A tilalmat még 2018-ban foglalták törvénybe arra hivatkozva, hogy az állatok nem tekinthetők többé tárgynak. A jogszabály megszegése akár 20 ezer eurós büntetést is vonhat maga után.



A háziállatok szerepeltetését nem tiltották be, de szigorították az idomításukra vonatkozó szabályokat, az állatok trenírozására nem használhatnak például tüzet, narkotikumokat, és nem szabad stressz alá helyezni sem az állatokat idomítás közben.



A vadállatokra vonatkozó tilalmat támogatja a Sloboda Svierat nevű állatvédő szervezet is, amelynek a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének betiltását célzó petícióját 55 ezren írták alá.



Idén márciusban a bazini polgármester volt az első Európában, aki megtagadta egy cirkusz fellépését az abban szereplő állatok miatt - emlékeztet a magyar nyelvű pozsonyi hírportál.