Állatvédelem

Öt medve pusztult el egy hét alatt Háromszéken

Az elmúlt egy hét alatt öt medve pusztult el Háromszéken: kettőt a vonat ütött el, hármat az országúton gázoltak el a gépkocsik. Az árván maradt bocsokat Foksányba szállítják. 2019.11.01 12:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fodor István, a bodoki vadásztársaság elnöke elmondta, három bocs maradt árván. Az önkormányzat intézkedett, hogy az állatokat befogják és elszállítsák a Foksány közelében levő vadállat-rehabilitációs központba. Mint a vadásztársaság elnöke fogalmazott, az önkormányzatok kénytelenek „eltakarítani” a tetemeket, az elszállítás és a hamvasztás pedig kiadással jár.



"A román vasút állami vállalat, az országút szintén az állami ügykezelésben van, mégis ránk hárul, hogy ezt a feladatot elvégezzük. A medve védett állat, a környezetvédelmi minisztérium szabályozza a kilövésüket, akkor az állam ezeket a költségeket is meg kellene térítse az önkormányzatoknak, amikor sorra pusztulnak a medvék" – fakadt ki a polgármester.



Hozzátette, a túlszaporodott medvék mindennapos gondot okoznak a háromszéki nagyközségben, egyre több nagyvad merészkedik be a település közelébe. Az elmúlt hetekben több mint harminc kártalanítási iratcsomót állítottak össze, mert a védett vad tönkretette a termést, ám ezekre még választ sem kaptak a minisztériumtól.



Fodor István elmondta, egy veszélyes medve kilövésére is kértek engedélyt, ám azt a választ kapták a szaktárcától, hogy a szomszédos torjai vadászterületen nemrég jóváhagyták egy medve kilövését, és mivel a medvének nagy az élettere, nem indokolt, hogy a közelben még egyet kilőjenek. A polgármester felháborítónak tartja, hogy a valós problémákkal az irodákban nem foglalkoznak, miközben a falvakon mindennapos a medvék által okozott kár.