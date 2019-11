Baki

Kissé ciki volt Trump és Melania halloweeni édességosztása - videó

A ceremónián az amerikai elnök kissé tanácstalan volt, mit kezdjen a fura formájú maskarával, így ahelyett, hogy a kezébe vagy a szatyrába pottyantotta volna a csokit, egy csokoládéval elkezdte paskolgatni a fejét, hogy megáll-e rajta, majd a First Lady is csatlakozott hozzá, így végül a Minion-figura fejére tették az édességet, amely a következő pillanatban már le is esett. Még jó, hogy Pókember képben volt, és rögtön meg is kaparintotta azt.

I'm sorry but... did she just put candy on this kid's head?pic.twitter.com/uM79Rdla47 — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) October 29, 2019