Konfliktus

Hongkongi tüntetések - A halloweeni arcfestést is eltávolíttathatja a rendőrség

A Halloween alkalmából felöltött álarcokat is levetethetik, de akár az arcfestést is letöröltethetik a rendőrök a hongkongiakkal, ha gyanúsnak találják őket - írta csütörtökön internetes oldalán a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap meg nem nevezett rendőrségi forrásra hivatkozva.



Míg a város lakóinak egy része a Halloween alkalmából évente megrendezett utcai ünneplésre készülődik, a tiltakozók szintén csütörtök estére felvonulást hirdettek, és útvonaluk keresztezné a helyszínt.



Egyes kormányellenes aktivisták arra biztatják a megmozdulás résztvevőit, hogy öltsenek magukra a kormány tisztviselőit imitáló álarcokat. Egy október 5-én hatályba lépett törvény azonban kimondja: a tömegrendezvényeken tilos arcmaszkok viselése.



A SCMP rendőrségi forrása szerint a tömegbe civil ruhás rendőrök vegyülnek majd, a környéken pedig egyenruhások állomásoznak, akik megállíthatják és átkutathatják a gyanúsnak ítélt embereket, és arcfestésük eltávolítására is kérhetik őket azonosításuk érdekében.



Háromezer rohamrendőrt vezényeltek a helyszínre, és három vízágyút is bekészítettek.



A városban működő helyi érdekű vasút üzemeltetője szerdán bejelentette: a repülőtéri járaton kívül a vonatok este 11 óráig közlekednek majd, de amint kockázatosnak ítélik a helyzetet, bármikor lezárhatják az állomásokat.



Hongkongban már öt hónapja tart az a tüntetéshullám, amelyet eredetileg egy azóta visszavont, a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet váltott ki, mára azonban a várost irányító, Peking-párti kormányzattal szembeni, általános tiltakozássá alakult. A demonstrációkon a rendőrség rendszeresen összecsap a gyakran fémrudakkal, Molotov-koktélokkal és téglákkal felfegyverzett tüntetőkkel, akiknek megfékezésére könnygázt, gumilövedékeket és vízágyúkat vet be.