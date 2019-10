Népirtás

Török offenzíva: az összes kurd alegység kivonult a biztonsági övezetből

Az orosz védelmi minisztérium szerint kedden egy robbanószerkezet lépett működésbe Szíriában az orosz katonai rendészet egy páncélozott járműve mellett. 2019.10.30 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A határidő lejárta előtt befejeződött a kurd alegységek kivonása az északkelet-szíriai biztonsági övezetből - jelentette be Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter kedden Jerevánban.



A szíriai kurdok vezette milíciának a török-szíriai határtól 30 kilométerre történő visszavonásáról Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök múlt kedden állapodott meg Szocsiban. Az egyezség értelmében Északkelet-Szíriában október 9-én elindított török offenzíva során elfoglalt területek kivételével a határvidéket szíriai és orosz erőknek kell ellenőrzésük alá vonniuk.



"A fegyveres alegységek visszavonása arról a területről, ahol biztonsági folyosót kell létrehozni, határidő előtt befejeződött. A szíriai határőrség és a mi katonai rendőrségünk vonult be oda" - jelentette ki Sojgu a David Tonoján örmény védelmi miniszterrel folytatott tárgyalásán.



Az orosz védelmi minisztérium szerint kedden egy robbanószerkezet lépett működésbe Szíriában az orosz katonai rendészet egy páncélozott járműve mellett. Az incidensben senki sem sérült meg.



Sojgu a nap folyamán megtekintette az örményországi Gjumriban található, 1995-ben létrehozott orosz katonai bázist. Ennek parancsnoka, Nyikolaj Martinjuk azt jelentette neki, hogy a létesítmény harci potenciálja hamarosan megduplázódik a területére érkező új és korszerűsített fegyvereknek és hadfelszerelésnek köszönhetően.



Az orosz katonai tárca vezetője örmény hivatali partnerének azt hangoztatta, hogy a jereváni és gjumri helyőrséggel rendelkező 102-es örményországi orosz katonai bázis a stabilitást szavatolja a Kaukázusban, és képes az örmény fegyveres erőkkel együtt ellenállni a térségbeli fenyegetéseknek. A támaszpont örményországi működése a 2010-ben meghosszabbított kétoldalú szerződés értelmében 2044-ig biztosított.



Sojgu hangsúlyozta, hogy Jereván Moszkva szövetségese és kulcsfontosságú partnere a Kaukázuson túli területen. Méltatta, hogy a két ország egyesített hadseregcsoportot és légvédelmi rendszert hozott létre, a vezérkarok között és a katonai tervezés terén szoros együttműködés alakult ki. Mint mondta, a két hadsereg csak 2020-ban mintegy 60 közös rendezvényen vesz részt.



Az orosz védelmi tárca kedden közölte, hogy mintegy 320 millió rubel (csaknem 1,5 milliárd forint) értékű - egy radarállomást, valamint felderítő és járőrjárműveket tartalmazó - katonai segélyben részesített egy másik volt szovjetköztársaságot, Tádzsikisztánt. A minisztérium szombaton jelentette be, hogy egy, 30 mobil indítóállással és egyéb járművel felszerelt Sz-300-as légvédelmi zászlóaljat vezényelt az Afganisztánnal szomszédos közép-ázsiai országba.