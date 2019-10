Felfogás

Egy szövetségi bíró Alabamában felfüggesztette az abortusz tilalmáról szóló törvényt

Mert az sérti az egyén magánélethez való jogát, azt, hogy a személyes méltósága és autonómiája számára központi kérdésben döntést hozhasson. 2019.10.29 20:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy szövetségi bíró az amerikai Alabama államban kedden felfüggesztette az abortusz tilalmáról szóló törvény végrehajtását.



Myron Thompson bíró előzetes intézkedéssel függesztette fel a törvény végrehajtását, döntését azzal indokolva, hogy az abortusz csaknem teljes betiltása "egyértelműen ellentmond a szövetségi legfelsőbb bíróság egyik precedens-ügyben hozott állásfoglalásának".



Az Emberi Élet Védelme Törvény néven ismertté vált törvény november 15-én lépett volna életbe. A bíró meghatározatlan időre függesztette fel, s döntése mindaddig érvényben marad, amíg a törvény vitatott részleteit bírósági úton nem rendezik.



Thompson bíró a 17 oldalas indoklásban leszögezte: a déli államban megszavazott törvény "sérti az egyén magánélethez való jogát, azt, hogy a személyes méltósága és autonómiája számára központi kérdésben döntést hozhasson". Hangsúlyozta azt is, hogy a törvényben megfogalmazott tiltás "ez csökkenti a nők társadalmi cselekvésének lehetőségeit és korlátozza reprodukciós jogaikat", vagyis azt, hogy a nők maguk dönthessenek a gyermekvállalás ügyében. "Ez ellentétes az Egyesült Államok alkotmányával" - fűzte hozzá a bíró.



A legtöbb tagállamban a magzat első szívdobbanásának idejétől kezdve tiltják a terhesség-megszakítást, Alabamában azonban még ennél is szigorúbb törvényt szavaztak meg az idén tavasszal. A Kay Ivey republikánus kormányzó által májusban aláírt és ezzel törvényerőre emelt döntés ugyanis nemi erőszak vagy incesztus (vérfertőző kapcsolat) után bekövetkező terhesség megszakítását is tiltja. Csakis akkor engedélyezi a művi terhesség-megszakítást, ha az édesanya egészsége veszélyben forog, vagy ha a magzat halállal végződő fejlődési rendellenességgel születne. Az alabamai törvény életfogytig tartó börtönnel tervezi büntetni azokat az orvosokat, akik abortuszt hajtanak végre.



Az egyes tagállamokban megszavazott abortusztörvények alkotmányosságát vizsgálja majd az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság is. Több tagállamban ugyanis vitatják a rendkívül szigorú abortusztörvényeket, és a törvények ellenzői és támogatói egyaránt fellebbezést nyújtottak be a szövetségi legfelsőbb bírósághoz.