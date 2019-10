Terror

Végeztek az Iszlám Állam lehetséges új vezetőjével is

Amerikai katonák végeztek az Iszlám Állam nevű terrorszervezet napokban likvidált vezetőjének egyik lehetséges utódjával is - jelentette be Donald Trump amerikai elnök.



"Az imént erősítették meg a hírt, hogy Abu Bakr al-Bagdadi első számú helyettesével amerikai katonák végeztek" - írta Twitter-bejegyzésében Trump, hozzáfűzve, hogy nagy valószínűséggel ez a férfi vette volna át al-Bagdadi helyét a terrorszervezet élén.



"Most ő is halott" - szögezte le az elnök.



Trump nem nevezte meg a likvidált terroristát, és a Fehér Ház sem pontosította, hogy kiről lehet szó.



A CBS televízió kommentátora arra emlékeztetett, hogy egy külügyi tisztségviselő hétfőn azt jelentette be, hogy vasárnap végeztek Abu al-Haszán al-Muhadzsirral, az Iszlám Állam szóvivőjével. Más elemzők szerint a tunéziai Abu Otman et-Tunsziról, vagy a szaúdi Abu Szaleh ed-Dzsuzraviról, vagy más néven Haddzs Abdalláh-ról lehet szó.



Abu Bakr al-Bagdadival vasárnapra virradóan végeztek amerikai katonák Szíria Idlíb tartományában. Az amerikaiak birtokában lévő DNS-minták alapján 15 percen belül azonosították. Nevük elhallgatását kérő amerikai tisztségviselők hétfőn este azt közölték: al-Bagdadi földi maradványait a tengerbe szórták.